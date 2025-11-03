Ηράκλειο:Καταδυτικό Πάρκο δημιουργεί ο Δήμος Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του Καταδυτικού Τουρισμού και την ανάδειξη του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής έκανε ο Δήμος Μαλεβιζίου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 221.612 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην Αγία Πελαγία.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, μέσα από την υλοποίηση του έργου, επιδιώκει να εμπλουτίσει και να αναβαθμίσει το τουριστικό του προϊόν, συγκροτώντας έναν νέο, σύγχρονο και ελκυστικό πόλο καταδυτικού τουρισμού. Η Αγία Πελαγία, με το πλούσιο φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον και τον εντυπωσιακό βυθό της, αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς της Κρήτης για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία Ελεύθερου Τεχνητού Υποβρύχιου Αξιοθέατου, μέσω της πόντισης τεχνητών υφάλων που θα διαμορφωθούν με τσιμεντοσωλήνες διαφόρων μεγεθών, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι τεχνητοί ύφαλοι θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένη θαλάσσια περιοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού και ασφαλούς πεδίου για καταδύσεις αναψυχής, αλλά και τη βελτίωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Μαλεβιζίου για την ανάδειξη του παράκτιου μετώπου και την προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού, που εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.