Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων

Η αστυνομική παρουσία στα Βορίζια είναι ισχυρή και διαρκής, υπό τον φόβο αντιποίνων – Θεωρείται πως όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί – Αύριο η κηδεία της 56χρονης

Συγκλονισμένη παραμένει η Κρήτη, μετά το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου σκοτώθηκαν, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών και η 56χρονη νοσοκόμα, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που όπως αποκάλυψε το in, πέθανε από θανάσιμο τραύμα που προκάλεσε πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή, όπως αρχικά ειπώθηκε.

Δύο 24ωρα μετά το αιματοκύλισμα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Η Αστυνομία έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψει νέα επεισόδια, καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη.

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα καλάσνικοφ και ο υπόλοιπος βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές ασφαλείας.

Φρούριο τα Βορίζια

Στα Βορίζια επικρατεί απόλυτη ησυχία την Δευτέρα το πρωί, δύο μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων.

Σήμερα στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Στην είσοδο των Βοριζίων εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι του 39χρόνου, συγγενείς θρηνούν τον νεκρό. Ελάχιστοι κάτοικοι κυκλοφορούν στον δρόμο, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βαθιά προβληματισμένοι και περίλυποι ανησυχούν για την επόμενη μέρα του περιστατικού που συντάραξε το πανελλήνιο.

Κάποιοι κάθονται στα μπαλκόνια και τις αυλές τους κρατώντας το κεφάλι τους στα δύο χέρια με απόγνωση.

Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι από την άγρια συμπλοκή, αποφεύγουν τις μετακινήσεις και παραμένουν στα σπίτια τους

Το Σάββατο, οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμα και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Πρώην αντιδήμαρχος Ζαρού στο in: «Η Πολιτεία φταίει για όλα»

Ο Στέλιος Μελαμπιανάκης κάτοικος Βοριζίων και πρώην αντιδήμαρχος Ζαρού μιλώντας στο in τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Πολιτεία φταίει για αυτά όλα.

«Είμαστε τώρα εμείς Ευρώπη; Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση; Να δίνει λεφτά η Πολιτεία πρέπει σωστά στον κτηνοτρόφο και όχι για να παίρνουν αμάξια. Αυτά όλα είναι ξέφραγα αμπέλια. Τα ξέρουν όλοι οι υπουργοί μας για όλη την Κρήτη και τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και δεν κάνουν τίποτα. Είναι μεγάλη η διαφθορά

Στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, θα γίνει αύριο στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων. Η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

Αναζητούνται τρία άτομα

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, «είναι βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, και από τις δύο οικογένειες».

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, οι δράστες και από τις δύο πλευρές πυροβολούσαν αδιακρίτως γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια.

Οι αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες στο βουνό βρίσκονται και άλλοι από την οικογένεια του 39χρονου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες οι οποίες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια — χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.