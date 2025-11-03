Χανιά:“Ανοικτή Συνέλευση Κατοίκων Νέας Χώρας”

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

Επιστολή της “Ανοικτής Συνέλευσης Κατοίκων Νέας Χώρας” προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προς τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες

Η γειτονιά της Νέας Χώρας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Με μεγάλη ανησυχία, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε να μεταμορφώνεται βίαια η αγαπημένη μας συνοικία σε ένα «αστικό τουριστικό θέρετρο» και σε μία συνοικία ενδιαφέροντος για ανέγερση υψηλών πολυκατοικιών, παραγκωνίζοντας και μη υπολογίζοντας εμάς τους κατοίκους.

Οι κάτοικοι της Νέας Χώρας βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό από τα απόνερα μιας βίαιης και μαζικής φαραωνικής “ανάπλασης”, που περιλαμβάνει αφενός νεόδμητα συγκροτήματα πολυτελών ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο (απόφαση Δ.Σ. της 10-1-2023 χαρακτηρισμού του παραλιακού μετώπου προς χρήση Τουρισμού-Αναψυχής) και αφετέρου νέες πολυώροφες πολυκατοικίες για χρήση κατοικιών.

Μια υπερδόμηση που σε τετραγωνικά μέτρα και ύψος των τουριστικών πολυώροφων ξενοδοχείων εγκλωβίζουν τις κατοικίες που βρίσκονται πίσω τους και μόνο καταστροφικές συνέπειες έχει για την γειτονιά και τους κατοίκους της.

Αλήθεια, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από συνεχείς τεκμηριωμένες δημοσιοποιήσεις των προβλημάτων της γειτονιάς μας, αναρωτιόμαστε με δυσπιστία, από ποια δημόσια αρχή και με ποιο τρόπο θα προστατευθούν οι πολίτες που ζουν στην Νέα Χώρα; Οι δημοτικές αρχές και οι αντίστοιχες νομαρχιακές κατά το παρελθόν, που στο όνομα μιας κατά την άποψη μας στρεβλής ανάπτυξης, άφησαν να υποβαθμιστεί η συνοικία, οφείλουν άμεσα να παρέμβουν και να λύσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Δυστυχώς όλα αλλάζουν και όλα χειρότερα γίνονται….

Επανερχόμαστε και ρωτάμε ξανά και ξανά την δημοτική αρχή:

– Με ποια υποδομή πάρκινγκ, σε ποιους δρόμους πρόσβασης θα διοχετευθεί όλος ο όγκος των νέων αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων;

– που θα παρκάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι;

– πως η υπάρχουσα υποδομή των αποχετεύσεων θα χωρέσει τον αυξημένο όγκο λυμάτων , όταν ήδη έχουμε συνεχείς υπερχειλίσεις πριν καν λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία- τέρατα ;

– που θα βρεθεί το νερό για τις privet πισίνες των πολυτελών ξενοδοχείων;

– γιατί δεν υλοποίησε ο Δήμαρχος και η παρούσα πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου τις δεσμεύσεις της για τους πεζόδρομους γύρω από τα σχολεία Γυμνάσιο -Λύκειο;

– γιατί καταργήθηκε ο υποτυπώδης ποδηλατόδρομος της παραλιακής;

– γιατί η Διοίκηση ντου Δήμου κάνει επιλεκτικές συναντήσεις με μερίδα κατοίκων, χωρίς να το έχει δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων και στη συνέχεια ψευδώς ανακοινώνει ότι όλοι συμφωνήσαν για την μεταφορά της Λαϊκής της γειτονιάς μας στο ακριβοπληρωμένο οικόπεδο του Δήμου που προορίζεται για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και χώρου άθλησης και αναψυχής;

– Πότε θα ξεκινήσει και πότε θα υλοποιηθεί η ανέγερση και λειτουργία του εν λόγω αναγγελθέντος υπόγειου πάρκινγκ της Ακτής Κανάρη;

Έντρομοι και έντονα διαμαρτυρόμενοι ρωτάμε τον Δήμαρχο αλλά και κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, χωράει-αντέχει η Νέα Χώρα να “φορτωθεί στην πλάτη της” την νέα οικοδομική δραστηριότητα που άλλοι Δήμοι φρενάρουν και να επιβαρυνθεί την προστιθέμενη περιβαλλοντολογική και κυκλοφορική επιβάρυνση;

Ρωτάμε ξανά και ξανά κε Δήμαρχε: που θα παρκάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι στους επίμαχους μήνες της τουριστικής σεζόν; Ήδη στη χειμερινή περίοδο υπάρχει καθημερινά κορεσμός σε πολλούς δρόμους από τον μεγάλο όγκο παρκαρισμένων αυτοκινήτων εργαζόμενων στο κέντρο της πόλης ή ιδιοκτητών καταστημάτων – γραφείων – επιχειρήσεων κλπ., που τώρα με τις διευθετήσεις στο εμπορικό κέντρο επιδεινώθηκαν.

Επιτακτική γίνεται η ανάγκη για εξασφάλιση ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΚ για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιδιωτική θέση.

Ζητάμε να μελετηθεί ειδικότερα το θέμα του κυκλοφοριακού στη Νέα Χώρα για να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία,σε όλες τις οδούς.

Με αγανάκτηση ενημερωνόμαστε ότι η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει ότι δίπλα από το Κολυμβητήριο θα γίνει νέα μαρίνα σκαφών.

Μα επιτέλους, Μπορεί η Νέα Χώρα να τα αντέξει όλα αυτά;

Απογοητευμένοι από την έως τώρα κωλυσιεργία και αναποτελεσματικότητα, σχετικά με την επίλυση των μεγάλων και μικρών προβλημάτων της Νέας Χώρας δημοσιοποιούμε για ακόμη μια φορά τις ανησυχίες μας και τα δίκαια αιτήματά μας ζητώντας την άμεση επίλυσή τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε άμεση ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς και επιφυλασσόμαστε για κάθε δικαίωμα που έχουμε, να υπερασπιστούμε την όποια υποβάθμιση της συνοικίας μας. Ειδικότερα, ζητάμε:

-Μόνιμες θέσεις πάρκινγκ με χρήση κάρτας για τους κατοίκους, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές των Χανίων.

-Δενδροφύτευση στη συνοικία και ενίσχυση με πράσινο, δεδομένου ότι τώρα είναι από ελάχιστο έως ανύπαρκτο, με εξαίρεση το Πάρκο Πολυχρονίδη και τα ελάχιστα αλμυρίκια που έχουν διασωθεί στο Λιμανάκι καθώς επίσης να αξιοποιηθούν μικροί χώροι για παιδιά και για περίπατο.

-Κατασκευή πεζοδρομίων ή βελτίωση υπαρχόντων, διότι υπάρχουν δρόμοι που δεν διαθέτουν καθόλου ή αυτά είναι κατεστραμμένα ή χρειάζονται επιδιόρθωση, με δυσμενείς συνέπειες σε πεζούς, κατοίκους και επισκέπτες, ηλικιωμένους – παιδιά – μητέρες με καροτσάκι και άτομα με αναπηρία.

– Λειτουργία και επέκταση ποδηλατόδρομου.

– Υλοποίηση της δέσμευσης για την λειτουργία πεζόδρομου στο 5ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο. Διαγράμμιση οδοστρώματος και ράμπες χαμηλής ταχύτητας οχημάτων έξω από όλα τα σχολεία, Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια της περιοχής με αντίστοιχα προειδοποιητικά σήματα.

-Επανεξέταση της Απόφασης της νέας μαρίνας στο παραλιακό μέτωπο (Απόφ. ΔΣ 23-12-2022), η οποία λόγω των υποδομών που προϋποθέτει για την από ξηρά πρόσβαση μεγάλων οχημάτων τροφοδοσίας, αφενός θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία, αφετέρου θα υποβαθμίσει σε βάθος χρόνου την ποιότητα και καθαρότητα της θάλασσας της διπλανής παραλίας και του Ενετικού Λιμανιού με καταστροφικές συνέπειες για όλη την πόλη των Χανίων.

Οι αρχές είναι υποχρεωμένες ηθικά και νομικά να σέβονται τους εκατοντάδες μόνιμους κατοίκους της περιοχής και να φροντίζουν για το ευ ζην τους, να σέβονται το περιβάλλον αλλά και την ήπια ανάπτυξη και ευημερία της ευρύτερης αστικής περιοχής μέσα στο χρόνο, υπολογίζοντας και σχεδιάζοντας σε συνεργασία και συνέργεια με την τοπική κοινότητα και τους ανθρώπους της, για ένα εύρωστο ΤΩΡΑ αλλά και για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025