Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για ενδοοικογενειακή βία και με όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και κατά περίπτωση περί όπλων, στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν χθες (13.04.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τρεις ημεδαποί ηλικίας 45, 50 και 17ω ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και κατά περίπτωση παραβάσεις Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας στην οποία εμπλέκονται και οι τρεις ημεδαποί, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (13.04.2026) το μεσημέρι έρευνα στην κοινή οικία του 50χρονου και του 17χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι (απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

