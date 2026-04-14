Ηράκλειο:Μία αφιέρωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Τον Δεκέμβριο του 1944, στον κινηματογράφο ΠΑΛΑΣ, ο Μάνος Χατζιδάκις, 19 χρονών τότε, διευθύνει μια μικρή χορωδία από αγόρια και κορίτσια της ΕΠΟΝ στο Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο, ένα έργο που έγραψε προσπαθώντας να δώσει λίγη χαρά και περισσότερο κουράγιο στον κόσμο που δοκιμαζόταν από τα γεγονότα εκείνου του Δεκεμβρίου.

Λίγους μήνες αργότερα θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ως συνθέτης, γράφοντας μουσική για μικρή χορωδία στη θεατρική παράσταση «Ο τελευταίος ασπροκόρακας».

Είναι, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο ταιριαστό που, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, επιλέγουμε να προτείνουμε μια εκ νέου ανακάλυψη του έργου του μέσα από μια καθαρά χορωδιακή προσέγγιση, με τη συμμετοχή σημαντικών χορωδιών και φωνητικών συνόλων της πόλης του Ηρακλείου.

Συμμετέχουν

• Μικτή χορωδία Δήμου Ηρακλείου | Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης

• Χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης/σχολές Ρεθύμνου | Μουσική διεύθυνση: Μαριέλλα Βιτώρου

• Apollo voice ensemble | Μουσική διεύθυνση: Μάνος Παναγιωτάκη

• Voci Cantabili (Μουσικές σχολές – Χάρη Σαρρή) | Μουσική διεύθυνση: Σύλβια Στρούθου

• Φωνητικό σύνολο Take 5 (Σύλβια Στρούθου, Ορέστης Κουσαθανάς, Γιώργος Κιαγιαδάκης, Ρένα Αγιομυργιαννάκη, Ειρήνη Χαλκιαδάκη)

• Μικτή χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου | Μουσική διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

