Ρέθυμνο:Βιβλιοπαρουσίαση στο Ιερό Καρακαλληνό Μετόχι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟ ΜΕΤΟΧΙ

ΣΤΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

6 Αυγούστου 2025

Στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Μυλοποτάμου, έλαβε χώρα, το απόγευμα της Τετάρτης, 6ης Αυγούστου 2025, στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεδεών του Καρακαλληνού,, στο Καρακαλληνό Μετόχι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, στις Μαργαρίτες, μια όμορφη εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Εναρκτήριο εγκάρδιο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους επισκέπτες.

Εκ μέρους της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους, μίλησε θεολογικά και γλαφυρά ο Οσιολογιώτατος Μοναχός Νεκτάριος, κομίζοντας και τις ευχές του Καθηγουμένου και τις Αδελφότητος, καθώς και τις θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμο Μυλοποτάμου και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Ο Ελλογιμώτατος κ. Δημήτριος Μουζάκης, Θεολόγος-Ιστορικός, Διευθυντής της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, παρουσίασε εμπνευσμένα το βιβλίο.

Ακολούθησε το μουσικό μέρος της εκδήλωσης με τους έγκριτους και καταξιωμένους μουσικούς Χρήστο Τσιαμούλη (τραγούδι-ούτι), Κυριάκο Γκουβέντα (βιολί) και Πάνο Δημητρακόπουλο (κανονάκι), οι οποίοι «ταξίδευσαν» το φιλόμουσο ακροατήριο σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρασία.

Την καταληκτήρια αποφώνηση της εκδήλωσης έκανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος εξέφρασε τη συγκίνησή του, σημειώνοντας ότι εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου ανεβάζουν τον τόπο μας «λίγο ψηλότερα» και τονίζοντας ότι οφείλομε όλοι μας πάντοτε να προβάλλομε και να καταδεικνύομε, ιδιαίτερα σε τούτους τους δύσκολους καιρούς, αυτόν τον Μυλοπόταμο των Αγίων, των λογίων, των καλλιτεχνών, των δημιουργών, των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.

Ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στον χορηγό της εκδήλωσης, επιχειρηματία κ. Ζαχαρία Σαλαπάτα, ιερά εικόνα του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου και στον εορτάζοντα υιό του Σωτήριο ιερά εικόνα της Θείας Μεταμορφώσεως, καθώς και τα δύο πρώτα αντίτυπα του παρουσιαζόμενου βιβλίου, και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο, και στην Ιερά Αδελφότητα, διότι με το Ιερό τους Μετόχιο στις Μαργαρίτες ενδυναμώνουν τον πνευματικό αγώνα των ανθρώπων του τόπου μας.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον επί σειρά πολλών ετών Εφημέριο του Ιερού Μετοχίου, καθώς και της Ενορίας Μαργαριτών, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Πυθαρούλιο, για την προσφορά και διακονία του στην Τοπική μας Εκκλησία.

Ακολούθησε πλούσια μοναστηριακή τράπεζα στο Ιερό Μετόχιο.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, στον προαύλειο χώρο του Ιερού Μετοχίου, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Προδρόμου.