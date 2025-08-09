ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέο αίμα στην άσφαλτο: Νεκρός οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δίχως τέλος το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό, με τον οδηγό της μηχανής να αφήνει την τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, όμως ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην μηχανή βρισκόταν ακόμη ένα άτομο το όποιο όμως φέρει ελαφρά τραύματα. https://www.cretalive.gr/

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

0
Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις...

Νίκος Αντωνακάκης:Προτείνονται για χρηματοδότηση δύο σημαντικά έργα...

0
Ο Νίκος Αντωνακάκης Διευθυντης του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή...
