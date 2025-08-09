ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: Νεκρός άνδρας μετά από παράσυρση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν και παρέσυραν έναν πεζό.

Άλλο ένα τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, μετά το σοβαρό τροχαίο με τους οκτώ τραυματίες στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Χερσονήσου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ένα όχημα στην προσπάθειά του να αποφύγει δύο πεζούς, φαίνεται πως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με την μηχανή.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, το φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα 50 περίπου ετών, ο οποίος και κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως ήταν ήδη αργά.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

