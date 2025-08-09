ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Αγία Πελαγία με 8 τραυματίες (φωτογραφίες)

Τα δύο οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας με εμπλοκή δυο μίνι βαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το ένα από τα μικρά λεωφορεία, το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και συγκρούστηκε με ένα όμοιου τύπου όχημα, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος αντέδρασε στρέφοντας προς το δεξί πρανές του δρόμου, αλλά η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα. Συγκεκριμένα τραυματίστηκε ο 45χρονος οδηγός του ενός βαν ο οποίος φέρει κατάγματα και άλλοι επτά επιβάτες οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα.

Λόγω της έντασης της σύγκρουσης οι πόρτες είχαν «κολλήσει» και οι άνδρες της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του ενός οχήματος.

Εξαιτίας του τροχαίου δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το σχόλιο του προέδρου του ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννη Λιονάκη

ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις...

Νίκος Αντωνακάκης:Προτείνονται για χρηματοδότηση δύο σημαντικά έργα του Δήμου Βιαννου .. προσβάσιμες παραλίες και καταδυτικός – υποβρύχιος τουρισμός

Ο Νίκος Αντωνακάκης Διευθυντης του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή...

Χερσόνησος: Νεκρός άνδρας μετά από παράσυρση

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν και παρέσυραν έναν πεζό. Άλλο ένα τροχαίο...

