Νίκος Αντωνακάκης:Προτείνονται για χρηματοδότηση δύο σημαντικά έργα του Δήμου Βιαννου .. προσβάσιμες παραλίες και καταδυτικός – υποβρύχιος τουρισμός

Ο Νίκος Αντωνακάκης Διευθυντης του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιαννη με αφορμή την παρουσία του

στις χθεσινές εκδηλώσεις για την «Γιορτή της Μπανάνας» στην Αρβη του Δήμου Βιαννου επεσήμανε τα εξής σχετικά με δυο θέματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και αφορούν την πορεία χρηματοδότησης δύο σημαντικών έργων του Δήμου.

Πρόκειται για τα έργα :

(α) «Προσβάσιμες Παραλίες/ Σύμβαση 1 Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», προϋπολογισμού 279.653,12 ευρώ

(β) «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός /Σύμβαση 3 Ενισχύσεις Καταδυτικού Τουρισμού», προϋπολογισμού 299.585,65 ευρώ.

Ο Νικος Αντωνακάκης τόνισε ότι

στο πλαίσιο της δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού, στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery andResilience Facility – RRF) προτάθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η ένταξη των παραπάνω έργων, κατόπιν παρέμβασης του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη μετά και από τις σχετικες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον Δήμο Βιάννου.

Ύστερα από αυτή την πολύ θετική εξέλιξη, αναμένεται σύντομα να ενημερωθεί σχετικά ο ενδιαφερόμενος Δήμος, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια τις διαδικασίες δημοπράτησης των δύο αυτών πολύ σπουδαίων έργων.

Τέλος ο πρώην Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Λιμενος Ηρακλείου δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλλαν να πραγματοποιηθεί αυτή η υπέροχη βραδιά, μια γιορτή που μας δημιουργεί την υποχρέωση να συμβάλλουμε όλοι για να αποκτήσει η μπανάνα τη θέση που της αξίζει στην εγχώρια αλλά και στις αγορές του εξωτερικού »