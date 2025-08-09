ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νίκος Αντωνακάκης:Προτείνονται για χρηματοδότηση δύο σημαντικά έργα του Δήμου Βιαννου .. προσβάσιμες παραλίες και καταδυτικός – υποβρύχιος τουρισμός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Νίκος Αντωνακάκης Διευθυντης του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιαννη με αφορμή την παρουσία του
στις χθεσινές εκδηλώσεις για την «Γιορτή της Μπανάνας» στην Αρβη του Δήμου Βιαννου επεσήμανε τα εξής σχετικά με δυο θέματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και αφορούν την πορεία χρηματοδότησης δύο σημαντικών έργων του Δήμου.
Πρόκειται για τα έργα :

(α) «Προσβάσιμες Παραλίες/ Σύμβαση 1 Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», προϋπολογισμού 279.653,12 ευρώ

(β) «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός /Σύμβαση 3 Ενισχύσεις Καταδυτικού Τουρισμού», προϋπολογισμού 299.585,65 ευρώ.
Ο Νικος Αντωνακάκης τόνισε ότι

στο πλαίσιο της δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού, στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery andResilience Facility – RRF) προτάθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η ένταξη των παραπάνω έργων, κατόπιν παρέμβασης του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη μετά και από τις σχετικες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον Δήμο Βιάννου.

Ύστερα από αυτή την πολύ θετική εξέλιξη, αναμένεται σύντομα να ενημερωθεί σχετικά ο ενδιαφερόμενος Δήμος, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια τις διαδικασίες δημοπράτησης των δύο αυτών πολύ σπουδαίων έργων.

Τέλος ο πρώην Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Λιμενος Ηρακλείου δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλλαν να πραγματοποιηθεί αυτή η υπέροχη βραδιά, μια γιορτή που μας δημιουργεί την υποχρέωση να συμβάλλουμε όλοι για να αποκτήσει η μπανάνα τη θέση που της αξίζει στην εγχώρια αλλά και στις αγορές του εξωτερικού »

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

0
Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις...

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Αγία Πελαγία...

0
Τα δύο οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ...

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

0
Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις...

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Αγία Πελαγία...

0
Τα δύο οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Αγία Πελαγία με 8 τραυματίες (φωτογραφίες)
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις...

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Αγία Πελαγία με 8 τραυματίες (φωτογραφίες)

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα δύο οχήματα κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ...

Χερσόνησος: Νεκρός άνδρας μετά από παράσυρση

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν και παρέσυραν έναν πεζό. Άλλο ένα τροχαίο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST