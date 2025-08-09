Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου μετά από πτώση

Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει για άλλη μια φορά τις εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες απαιτείται να δουλεύουν.
Ένας οικοδόμος τραυματίστηκε στο κεφάλι και τη μέση την Παρασκευή (09/08), έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο νεοαναγειρόμενης οικοδομής στο Ηράκλειο.
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου. Στην ανακοίνωση του το Συνδικάτο καταγγέλλει τις εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες απαιτείται να δουλεύουν σημειώνοντας: «Οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, η εντατικοποίηση, η τρομοκρατία, οι εκβιασμοί, τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, το κυνήγι του κέρδους είναι αυτά που οδηγούν στα εργοδοτικά εγκλήματα».
«Καθημερινά “σκοτώνεται” κόσμος στους χώρους δουλειάς, μέτρα δεν υπάρχουν, έλεγχοι δεν γίνονται, οι συλλογικές συμβάσεις δεν τηρούνται, η ασφάλιση (ένσημα) των εργαζομένων λεηλατείται από τους κατασκευαστές και τους εργολάβους» συμπληρώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, η εντατικοποίηση, η τρομοκρατία, οι εκβιασμοί, τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, το κυνήγι του κέρδους είναι αυτά που οδηγούν στα εργοδοτικά εγκλήματα.
Επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο ότι οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες ατυχημάτων για τους εργαζόμενους του κλάδου με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και διαχρονικά όλων των προηγούμενων.
Είναι όλοι τους υπεύθυνοι για την υποστελέχωση του Σώματος επιθεώρησης εργασίας, είναι όλοι τους υπεύθυνοι για το αντεργατικό οπλοστάσιο που λύνει τα χέρια της εργοδοσίας. Την ώρα που κάθε μέρα μετράμε νεκρούς, που μετράμε σακατεμένους είναι πρόκληση η Κυβέρνηση να προωθεί την 13ωρη εργασία.
Καθημερινά «σκοτώνεται» κόσμος στους χώρους δουλειάς, μέτρα δεν υπάρχουν, έλεγχοι δεν γίνονται, οι συλλογικές συμβάσεις δεν τηρούνται, η ασφάλιση (ένσημα) των εργαζομένων λεηλατείται από τους κατασκευαστές και τους εργολάβους.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε καμιά προστασία από την κυβέρνηση και την εργοδοσία.
Η λύση βρίσκεται στον αγώνα και τη διεκδίκηση. Κανένας από τους κυβερνώντες δεν θα μας λυπηθεί. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή μας, να κατακτήσουμε όσα έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αγώνας μέχρι τέλους απέναντι σε αυτήν την εγκληματική πολιτική.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ