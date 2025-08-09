ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία στο φαράγγι της Σαμαριάς – Ο τραυματίας είχε βρει τη σορό του Γερμανού που είχε χαθεί στα Λευκά Όρη

Ο 55χρονος γύριζε από τις μέλισσές του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματία, ο οποίος έπεσε στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για γνωστό μελισσοκόμο και έμπειρο περιπατητή, ο οποίος μάλιστα είχε εντοπίσει τη σορό του 21 ετών Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι των Λευκών Ορέων τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 55χρονος γύριζε από τις μέλισσές του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ έσπευσαν κοντά του η γιατρός και προσωπικό του Δρυμού και, λόγω της κατάστασής του, ζητήθηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 55χρόνος έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι.

Αυτήν την ώρα στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και της ΕΜΟΔΕ, ενώ κοντά στον τραυματία βρίσκεται και προσωπικό από το κλιμάκιο της Ανώπολης.

 

