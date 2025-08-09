Λασίθι: “Μάχη” με τις φλόγες, καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς

Συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.
Καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 18:00, στην περιοχή Αδριανός, στο Λασίθι.
Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς τα εναέρια μέσα δεν επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικά οχήματα με 40 πυροσβέστες, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, καθώς η φωτιά έχει περιοριστεί και η εικόνα είναι πιο ελεγχόμενη.
