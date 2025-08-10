Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών:Κυριακή 10 Αυγούστου – Ημέρα δράσης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς ενάντια στην γενοκτονία

Όλοι και όλες στην μοτοπορεία στην οδό Αρτεμισίας & Πυγδάμου στη Ν.Αλικαρνασσό – Κυριακή 10 Αυγούστου στις 7μμ

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών – Παράρτημα Ηρακλείου ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Παλαιστινιακής Παροικίας για συμμετοχή και στήριξη της μοτοπορείας την Κυριακή 10 Αυγούστους στις 7μμ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, να καταδικάσουμε την γενοκτονία που διαπράττεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες είναι ανεπιθύμητοι! Να γυρίσουν στην χώρα τους! Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!

Καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, που μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 νεκρούς, σε μεγάλο ποσοστό παιδιά, και πλέον αντιμετωπίζει τα εγκληματικά σχέδια του Νετανιάχου να επιβάλει καθολική κατοχή της Γάζας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλανισμού έχουν μετατρέψει όλα αυτά χρόνια τη χώρα σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ με μια σειρά στρατηγικές συμφωνίες παραχωρώντας βάσεις υποδομές και έμψυχο υλικό για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στην περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών η Ελληνική Κυβέρνηση με κάθε ευκαιρία δείχνει την στήριξη στους νατοϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στέλνοντας φρεγάτες και έμψυχο δυναμικό στην άσκηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα, πολεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και εκδηλώνοντας με κάθε τρόπο την στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ, με τελευταίο στιγμιότυπο την καμπάνια προπαγάνδας υπέρ του Ισραήλ και της κυβέρνησής του, διοργανώνοντας σε συντονισμό με την Ισραηλινή πρεσβεία κρουαζιέρες και εκδρομές σε νησιά και ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας (προκειμένου ταυτόχρονα να στηρίξουν και τις μπίζνες του τουριστικού, κατασκευαστικού κεφαλαίου κτλ) στις οποίες συμμετέχουν ακόμα και στελέχη των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ που σκοτώνουν αμάχους, παιδιά και γυναίκες στην Παλαιστίνη.

Την ώρα που ο λαός μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην Υγεία, στην Παιδεία, στο εισόδημα και την ακρίβεια, η κυβέρνηση προχωρά σε εξοπλιστικά προγράμματα δεκάδων δισεκατομμυρίων, με αγορές φρεγατών, μαχητικών αεροσκαφών και κατασκευές υποδομών για τη ΝΑΤΟϊκή διασύνδεση της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση και όλη η αστική προπαγάνδα κατηγορεί για «αντισημιτισμό» όσους εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη, ενώ προετοιμάζει την επίθεση στους εργαζόμενους με το νέο τερατούργημα για 13ωρη εργασία και υπαγωγή του ελεύθερου χρόνου στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων και των εργοδοτών.

Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και στα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα.

Ιδιαίτερα εμείς οι μηχανικοί και τεχνικοί γνωρίζοντας καλά πως οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι (ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ) εποφθαλμιούν να πάρουν μέρος στην ανοικοδόμηση της ποτισμένης με αίμα Παλαιστινιακής γης, που έχουν δεκάδες μπίζνες με ΗΠΑ και Ισραήλ, παλεύουμε «διπλά» και στην καθημερινότητα μας, στον χώρο δουλειάς μας, ενάντια σε αυτούς για χάρη των οποίων γίνεται το έγκλημα, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και τα κέρδη τους.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού!

– Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική, ακαδημαϊκή – ερευνητική συνεργασία και στήριξη της χώρας μας στο κράτος – δολοφόνο Ισραήλ. Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από το έγκλημα.

– Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει τώρα η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.

– Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση με στόχο την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

– Αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ξήλωμα των ισραηλινών εποικισμών.

– Να κλείσει η Βάση τη Σούδας, κατάργηση των αμερικανικών βάσεων. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.

Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά!

Όλοι και όλες την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 7μμ στην οδό Αρτεμισίας & Πυγδάμου

στη Ν.Αλικαρνασσό