Η Κρήτη μέσα στις 5 περιφέρειες της χώρας που συγκεντρώνουν το 89,7% των εισπράξεων του τουρισμού

Εκτενή μελέτη για την πορεία του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2024, δημοσίευσε χθες το ΙΝΣΕΤΕ βάσει της οποίας οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν πρωταθλητές δαπάνης ανά επίσκεψη (676 €) και μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση με (107€), με μέγιστη τιμή 193 € στη Στερεά Ελλάδα.

Οι κυριότερες αγορές είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Οι χώρες αυτές συνεισέφεραν σχεδόν το 46,8% των αφίξεων και το 56,6% τόσο των διανυκτερεύσεων όσο και των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Η μελέτη του INSETE αποκαλύπτει σημαντικές διακυμάνσεις σε βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση και η μέση διάρκεια παραμονής ανά Περιφέρεια. Παρά την αύξηση των αφίξεων και των συνολικών εισπράξεων, παρατηρούνται μειώσεις στη μέση παραμονή και σε ορισμένες αγορές και Περιφέρειες.

Το 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 39.355 επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καταγράφοντας αύξηση +8,9% σε σχέση με το 2023 (36.136). Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 231.038 παρουσιάζοντας αύξηση +1,4% έναντι του 2023 (227.938).

Τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν σε 20,592 δισ. ευρώ ή +4,3% σε σχέση με το 2023 (19,746 δισ. ευρώ). Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2024 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 523 ευρώ έναντι 546 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,2%. Η μείωση αυτή, παρά την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +2,9% (από 87 ευρώ σε 89 ευρώ), οφείλεται στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά -6,9% (από 6,3 σε 5,9 διανυκτερεύσεις).

Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο μεταξύ των Περιφερειών όσο και μεταξύ των έξι κύριων αγορών (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) που αναλύονται στην μελέτη του INSETE και που συνεισφέρουν αθροιστικά το 46,8% των επισκέψεων και το 56,6% των διανυκτερεύσεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τον εισερχόμενο τουρισμό:

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επισκέψεων καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+40,1 %) ενώ μόνη Περιφέρεια με πτωτική πορεία ήταν η Δυτική Μακεδονία (-2,2%).

Πέντε Περιφέρειες (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνιοι Νήσοι) συγκεντρώνουν το 83,3 % των επισκέψεων / το 87,2% των διανυκτερεύσεων και το 89,7% των εισπράξεων.

Το Νότιο Αιγαίο αποτελεί κορυφαία επιλογή για όλες τις αγορές, καταγράφοντας υψηλές δαπάνες ανά διανυκτέρευση και ανά επίσκεψη.

Την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και ανά επίσκεψη καταγράφουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (107 ευρώ και 676 ευρώ αντίστοιχα) ενώ η μικρότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση από Γερμανία (79 ευρώ) και ανά επίσκεψη από Ιταλία (545 ευρώ).

Η μικρότερη διάρκεια παραμονής καταγράφηκε από τους επισκέπτες από τη Γαλλία και την Ιταλία (6,1 διανυκτερεύσεις), ενώ η μεγαλύτερη από τους επισκέπτες από τη Γερμανία (8,3 διανυκτερεύσεις).

Η Γερμανία παραμένει η κύρια αγορά για την Ελλάδα το 2024 με 3,702 δισ. ευρώ εισπράξεις, 46.881 διανυκτερεύσεις και 5.675 επισκέψεις, παρά τις μειώσεις – σε συνολικό επίπεδο – και στους τρεις βασικούς δείκτες απόδοσης δαπάνης και διάρκειας παραμονής. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τη 2η θέση σε επισκέψεις και εισπράξεις, αλλά το 2024 παρουσίασε μείωση -3% στις επισκέψεις, -6% στις διανυκτερεύσεις και -4% στα έσοδα. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αγορά για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του για τις περιοχές αυτές παρά τις μειώσεις σε σύνολο.

Η Γαλλία παρουσίασε αύξηση επισκέψεων (+8%) αλλά μείωση εσόδων (-12%) και είχε τη μικρότερη διάρκεια παραμονής (6,1 διανυκτερεύσεις) από τις υπό ανάλυση χώρες, με την Κρήτη να παραμένει βασικός προορισμός. Οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν πρωταθλητές δαπάνης ανά επίσκεψη 676 ευρώ και μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευσης με 107 ευρώ και μέγιστη 193 ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.

Η Ιταλία εμφάνισε αύξηση σε επισκέψεις (+6%) και εισπράξεις (+14%), παρά τη μείωση διανυκτερεύσεων (-6%) , με ισχυρή παρουσία σε Θεσσαλία και Ιόνια Νησιά. Η Ολλανδία είχε υψηλή μέση δαπάνη ανά επίσκεψη (623 €) αν και οι επισκέψεις (-5%) και οι διανυκτερεύσεις (-9%) μειώθηκαν σημαντικά. •

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν σε λιγότερο δημοφιλείς Περιφέρειες όπως Βόρειο Αιγαίο και Ήπειρο, ιδίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Προφίλ Γερμανίας

Η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εσόδων, αποτελώντας και το 2024 την κύρια αγορά του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν σε 3,702 δισ. ευρώ (+4% σε σχέση με το 2023), οι διανυκτερεύσεις σε 46.881 (+7%) και οι επισκέψεις σε 5.675 (+13%).

Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση (-8,2%) της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη που οφείλεται τόσο σε μείωση (-4,8%) της Μέσης Διάρκειας Παραμονής όσο και της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (-3,5%).

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, η γερμανική αγορά παρουσιάζει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (652 ευρώ έναντι 523 ευρώ), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (79 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (8,3 έναντι 5,9 διανυκτερεύσεων).

Βάσει των εισπράξεων, η γερμανική αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ηπείρου, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου.

Βάσει των επισκέψεων, αποτέλεσε την κύρια αγορά στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου, τη δεύτερη στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας και την τρίτη στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, και Βορείου Αιγαίου.

Bάσει των διανυκτερεύσεων, η Γερμανία ήταν η κύρια αγορά στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου.

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, η γερμανική αγορά παρουσιάζει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (652 ευρώ έναντι 523 ευρώ), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (79 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (8,3 έναντι 5,9 διανυκτερεύσεων).

Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου

To Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στη δεύτερη θέση ως προς τις επισκέψεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 3.160 εκατ. ευρώ (-4% σε σχέση με το 2023), οι διανυκτερεύσεις σε 33.239 (-6%) και οι επισκέψεις σε 4.691 (-3%). Επίσης, σημειώθηκε οριακή μείωση -0,8% στη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη, αύξηση +2,4% στη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και μείωση -3,1% στη Μέση Διάρκεια Παραμονής σε σχέση με το 2023.

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (674 ευρώ έναντι 523 ευρώ), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (95 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,1 έναντι 5,9).

Βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Βάσει των επισκέψεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.

Βάσει των διανυκτερεύσεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας και στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (674 ευρώ έναντι 523 ευρώ), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (95 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,1 έναντι 5,9).

Προφίλ Γαλλίας

Η Γαλλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην πέμπτη θέση ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας το 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία διαμορφώνονται σε 1,260 δισ. ευρώ (-12% σε σχέση με το 2023), οι διανυκτερεύσεις σε 13.924 (-4%) και οι επισκέψεις σε 2.288 (+8%). Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση (-17,9%) της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη που οφείλεται τόσο μείωση (-11,2%) της Μέσης Διάρκειας Παραμονής όσο και της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (-7,5%).

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Γαλλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (551 ευρώ έναντι 523 ευρώ), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (90 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,1 έναντι 5,9).

Βάσει των εισπράξεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Βάσει των επισκέψεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Αττικής.

Bάσει των διανυκτερεύσεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

Προφίλ HΠΑ

Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη θέση ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1.584 εκατ. ευρώ (+13,6% σε σχέση με το 2023), οι επισκέψεις σε 2.342 (+5,7%) και οι διανυκτερεύσεις σε 14.768 (-5,7%). Επίσης, σημειώθηκε αύξηση +3,8% στη Μέση δαπάνη ανά Επίσκεψη που οφείλεται στην αύξηση +16,9% της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση καθώς η Μέση Διάρκεια Παραμονής μειώθηκε κατά -11,2% σε σχέση με το 2023.

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος των ΗΠΑ έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (676 ευρώ έναντι 523 ευρώ), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (107 ευρώ έναντι 89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,3 έναντι 5,9).

Βάσει των εισπράξεων, η αγορά των ΗΠΑ εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Βάσει των επισκέψεων, εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Αττικής στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Βάσει των διανυκτερεύσεων, αποτελεί την πρώτη αγορά στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Αττικής, τη δεύτερη αγορά της Στερεάς Ελλάδας την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Προφίλ Ιταλίας

Η Ιταλία βρέθηκε στην έκτη θέση ως προς τις επισκέψεις και στην πέμπτη τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία διαμορφώθηκαν σε 1,225 δισ. ευρώ (+14% σε σχέση με το 2023), οι διανυκτερεύσεις σε 13.762 (-6%) και οι επισκέψεις σε 2.249 (+6%). Επίσης σημειώθηκε αύξηση +7,5% στη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση +20,5% στη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση καθώς η Μέση Διάρκεια Παραμονής μειώθηκε -10,8% στη σε σχέση με το 2023.

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Ιταλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (545 ευρώ έναντι 523 ευρώ), ίδια δαπάνη ανά διανυκτέρευση (89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,1 έναντι 5,9).

Βάσει των εισπράξεων, η ιταλική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων.

Βάσει των επισκέψεων, εμφανίζεται στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Bάσει των διανυκτερεύσεων, αποτελεί την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας.

Προφίλ Ολλανδίας

Η Ολλανδία βρέθηκε στην έκτη θέση ως προς τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα και στην 12η ως προς τις επισκέψεις του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ολλανδία διαμορφώθηκαν σε 728 εκατ. ευρώ (-3% σε σχέση με το 2023), οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν σε 8.170 (-9%) και οι επισκέψεις υποχώρησαν σε 1.168 (-5%). Επίσης, σημειώθηκε αύξηση +1,5% στη μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση +6,6% στη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση καθώς καταγράφηκε μείωση -4,8% στη Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Ολλανδίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (623 ευρώ έναντι 523 ευρώ), ίδια δαπάνη ανά διανυκτέρευση (89 ευρώ) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7 έναντι 5,9).

Βάσει των εισπράξεων, των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων η ολλανδική αγορά δεν εμφανίζεται στις πρώτες τρεις θέσεις σε καμία Περιφέρεια.

