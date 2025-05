Ρέθυμνο:Ξενάγηση στην Έκθεση “ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ” στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Σας προσκαλούμε στο

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

την Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025, 19:30 για μία ξενάγηση

στην έκθεση:

ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ

WHAT YOU WEAR IS WHAT YOU ARE

Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού, Μαρία Παναγίδου, Σταύρος Καβαλλάρης

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, θα πραγματοποιήσει ξενάγηση για το κοινό, στην περιοδική του έκθεση που παρουσιάζει με τίτλο ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ / WHAT YOU WEAR IS WHAT YOU ARE, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μ.Σ.Τ. Κρήτης και επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Μαραγκού, την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, στις 19:30, στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στην οδό Μεσολογγίου 32.

Η έκθεση διερευνά την αμφίδρομη σχέση της μόδας με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από έργα 32 καλλιτεχνών και σχεδιαστών, Ελλήνων και ξένων, ακόμα κι’ όταν το ρούχο απουσιάζει. Είναι ένα on going project που ευελπιστεί να καταδείξει πως αυτό το ταυτοτικό στοιχείο, μετουσιώνεται σε έργο τέχνης.

Αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης, το ειδικό αφιέρωμα στη μεγάλη Ρεθύμνια σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη με τη διεθνή ακτινοβολία που τίμησε την Ελλάδα απανταχού και που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς.

Με την έκθεση ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ οι επιμελητές, Μαρία Μαραγκού, Μαρία Παναγίδου και Σταύρος Καβαλλάρης, επιχειρούν να αναδείξουν την αμφίδρομη σχέση της μόδας και των προκλήσεων της εποχής μας όπως αυτές εκφράζονται, και επηρεάζονται από τη σύγχρονη τέχνη και τους προβληματισμούς που νεωτεριστικά αυτή προβάλλει.

Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΜΣΤΚ), τον Φορέα Σύγχρονου Πολιτισμού ATOPOS, αίθουσες τέχνης, ιδιωτικές συλλογές και τους καλλιτέχνες.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού.

H έκθεση υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο www.cca.gr.

Η είσοδος για την ξενάγηση θα είναι ελεύθερη.

(Photo captions: Bill Georgoussis, Sophia Kokosalaki)

