Ρέθυμνο:Ικανοποιητική η τουριστική κίνηση, χαμηλές «πτήσεις» για εμπόριο και εστίαση

Οι επισκέπτες αυξάνονται, οι επιχειρήσεις όμως βλέπουν τους τζίρους να συρρικνώνονται- Που εστιάζει ο προβληματισμός

Παρά τη θετική εικόνα και την ανοδική πορεία που παρουσιάζει φέτος η τουριστική κίνηση στο Ρέθυμνο, οι επιχειρηματίες του εμπορίου και της εστίασης καταγράφουν μειωμένους τζίρους, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για τη φετινή σεζόν.

Εκπρόσωποι των ξενοδόχων, του εμπορίου και της εστίασης περιγράφουν μια πραγματικότητα όπου οι αφίξεις αυξάνονται, ωστόσο η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη, ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις οδηγώντας τις στα “όρια” της βιωσιμότητας.

Την ίδια ώρα πάντως, παράγοντες της αγοράς από τον ξενοδοχειακό κλάδο κάνουν λόγο για αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, εν αναμονή των μηνών της υψηλής περιόδου, όπου όπως όλα δείχνουν θα κινηθούν με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Αυξημένη ροή, ανοδικά οι μήνες – Εν αναμονή για Ιούλιο και Αύγουστο

Ικανοποίηση για την πορεία της τουριστικής κίνησης εκφράζει μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Πέπη Μπιρλιράκη σημειώνοντας ωστόσο ότι η φετινή σεζόν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

Όπως εξήγησε: “Μας έχει προβληματίσει όλους η σεζόν, διότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πιστεύω προσωπικά ότι καμία σεζόν δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Είτε γιατί μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη ή μικρότερη επισκεψιμοτητα κάθε χρονιά, είτε γιατί δεν είναι ίδια η αγοραστική δυνατότητα των επισκεπτών”.

Όπως αναφέρει, οι δείκτες αφίξεων και διανυκτερεύσεων κινούνται ανοδικά από την αρχή της περιόδου. “Εμείς φέτος είμαστε ευχαριστημένοι με τη ροή της επισκεψιμοτητας. Έχουμε αυξήσεις και σε αφίξεις και σε διανυκτερεύσεις κάθε μήνα από την αρχή της σεζόν, περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι” ανέφερε η κα Μπιρλιράκη ξεκαθάρισε ωστόσο πως ο κλάδο τηρεί στάση αναμονής καθώς:

“Είναι πολύ νωρίς για να δείξει η σεζόν. Μπορεί στα τέλη να έχουμε περισσότερο κόσμο”. Σύμφωνα πάντως με το δείγμα του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου από τα 30 και πλέον ξενοδοχεία και “δεδομένης και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή φέτος που έφερε και ένα πάγωμα και κάποιες ακυρώσεις, είμαστε ευχαριστημένοι, διότι υπήρξε μια σταθερότητα και η σεζόν προχωράει ανοδικά” υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραμένουν και φέτος ένα δεδομένο για τον τουρισμό, θα δείξουν το πως ακριβώς θα αποτυπωθεί η τουριστική κίνηση τους μήνες αιχμής. “Ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος πήγαν ανοδικά κάθε μήνα. Για τον Ιούλιο και Αύγουστο είναι μικρότερες οι πληρότητες σε σχέση με πέρυσι, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πλέον η πλειονότητα των κρατήσεων είναι της τελευταίας στιγμής” επεσήμανε η κα Μπιρλιράκη.

Οι αγορές που “ψηφίζουν” σταθερά τον προορισμό

Αναφορικά με τις βασικές αγορές που “ψηφίζουν” σταθερά το Ρέθυμνο η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, επισημαίνει ότι οι απώλειες από το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή που προέκυψαν φέτος λόγω των εξελίξεων, αντισταθμίζονται παρ όλα αυτά από την ενίσχυση άλλων αγορών.

Όπως εξήγησε: “Ό,τι επισκέπτες είχαμε από το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί. Οι Ευρωπαίοι είναι στα ίδια και μεγαλύτερα επίπεδα και η Αμερική που είχε παγώσει για ένα διάστημα αυξάνεται και πάλι και έχουμε μια σταθερή παρουσία στην αγορά αυτή”.

Από εκεί και πέρα, όπως είπε, οι αγορές που “ψηφίζουν” Κρήτη και Ρέθυμνο και τη φετινή σεζόν είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι Σκανδιναβοί που έχουν το δικό τους μερίδιο κάθε χρόνο, οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι.

Όπως επεσήμανε η κα Μπιρλιράκη: “Η Αμερική αυξάνεται σταθερά και σε διαρκή αύξηση είναι και τα Βαλκάνια, όπου κάθε χρόνο έχουμε αυξανόμενο αριθμό και ειδικά Σέρβων επισκεπτών”.

Νέες προοπτικές στην αγορά της Ινδίας

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη δυναμική της ινδικής αγοράς, μια νέα αγορά που εισέρχεται δυναμικά στον τουριστικό “χάρτη” του νησιού, παρόλο που υπάρχει παρουσία Ινδών τουριστών στην αγορά του Ρεθύμνου.

Όπως σημείωσε η κα Μπιρλιράκη: “Η Ινδία είναι μια νέα αγορά όπου τώρα της χτυπήσαμε την πόρτα. Ήρθαν εδώ και οι tour operator και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δρομολογήσουμε την αγορά αυτή και να ξεπεράσουμε και τα όποια εμπόδια όπως η visa και η προβολή του ΕΟΤ που θα πρέπει να έχει ισχυρότερη παρουσία στην αγορά αυτή”.

“Μονόδρομος” η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη και στα ξενοδοχεία όπως τονίζει η κα Μπιρλιράκη κάτι που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην αυθεντικότητα και έχουν μια τοπική ταυτότητα, διατηρούν τη δυναμική τους, κάτι που είναι ένα διαρκές ζητούμενο αλλά και “μονόδρομος” σε έναν προορισμό όπως η Κρήτη. “Φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων όλων των ειδών που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, που κρατάνε την αυθεντικότητα και την ποιότητά τους, παραμένουν πολύ ισχυρές στην αγορά” επεσήμανε.

Επιπλέον, πρόσθεσε: “Είναι σημαντικό να έχουμε τοπική ταυτότητα και στο επιχειρείν. Ο πελάτης σήμερα θέλει να έρθει σε έναν προορισμό, θέλει να δει κάτι διαφορετικό, κάτι αυθεντικό που θα του προσφέρει μια νέα εμπειρία”.

Αθηνά Τσικιντίκου: “Υπάρχει κόσμος, αλλά όχι η δαπάνη που θα περιμέναμε”

Από την πλευρά του εμπορικού κόσμου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Αθηνά Τσικιντίκου, περιγράφει μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr μια αγορά με αυξημένη επισκεψιμότητα, αλλά περιορισμένη κατανάλωση ένα ζήτημα που, όπως είπε, είναι πολυπαραγοντικό.Γεωγραφική αναφορά

Όπως τόνισε μεταφέροντας την εικόνα από την αγορά: “Υπάρχουν επισκέπτες, τουρισμός και κόσμος στην αγορά. Η αγορά έχει μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τη χειμερινή περίοδο. Από την άποψη αυτή είμαστε ευχαριστημένοι. Ωστόσο, σαφώς θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη δαπάνη, καθώς η υφιστάμενη εικόνα δεν ανταποκρίνεται σε μια τουριστική περίοδο”.

Όπως τονίζει, το βασικό πρόβλημα είναι η συνεχής αύξηση των εξόδων και αυτό όπως είπε είναι μια σύνθετη εξίσωση.

Συγκεκριμένα ανέφερε: “Αυτό έχει να κάνει με πολλαπλές παραμέτρους στις οποίες περιλαμβάνονται ότι τα έξοδα για τις επιχειρήσεις αυξάνονται διαρκώς. Το κράτος έχει μπει πλέον στις τσέπες μας πολύ έντονα, διότι η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα λειτουργικά είναι πάρα πολύ αυξημένα με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι τζίροι για να τα καλύψουμε. Εκεί λοιπόν εστιάζει και το μεγαλύτερο ζήτημα”.

Η ίδια επισημαίνει ότι η τελική αποτίμηση της σεζόν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους μήνες εκτός αιχμής και όπως τόνισε: “Περιμένουμε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, αλλά η δυναμική του Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου και του Οκτωβρίου είναι καθοριστική για να δούμε εν τέλει αν θα βγούμε χρεωμένοι από την τουριστική σεζόν ή με πλεόνασμα.

Είναι αυτοί οι μήνες από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι τζίροι λοιπόν φέτος είναι σίγουρα χαμηλότεροι και τα έξοδά μας περισσότερα, γι’ αυτό υπάρχει και προβληματισμός κατά τους πρώτους μήνες της σεζόν”.

Σημαντικό παραμένει και το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού.“Το προσωπικό είναι ένας μόνιμος βραχνάς, διότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και έτσι οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό στις κατάλληλες θέσεις” επεσήμανε η ίδια.

Παράλληλα, απέδωσε μέρος της μείωσης της κατανάλωσης στις αλλαγές των ταξιδιωτικών συνηθειών. Συγκεκριμένα, ανέφερε: “Για να φτάσουμε λοιπόν στο γιατί δεν έχουμε ικανοποιητικούς τζίρους θα πρέπει να εξετάσουμε πολλαπλές παραμέτρους όπως το ότι πολλοί επισκέπτες μένουν μέσα στα ξενοδοχεία, το ταξίδι πλέον είναι εύκολο, έρχονται και ξαναέρχονται επισκέπτες σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό για το εμπόριο σημαίνει ότι δεν αγοράζεις το ίδιο σε έναν προορισμό όπως την πρώτη φορά που τον επισκέπτεσαι”.

Μιχάλης Χάσικος: «Η εστίαση κινείται 30% χαμηλότερα από πέρυσι»

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζει τη φετινή εικόνα της εστίασης ο πρόεδρος του σωματείου εστίασης Μιχάλης Χάσικος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: “Έχουμε σίγουρα μια μεγαλύτερη μερίδα τουρισμού αλλά με χαμηλή αγοραστική δυνατότητα”. Ο ίδιος πρόσθεσε η κατανάλωση στα καταστήματα εστίασης βρίσκεται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι εμφανίζοντας μείωση σε ποσοστό 30%.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως το αποτύπωμα στην εστίαση είναι ισχνό και όπως ανέφερε συγκεκριμένα: “Τα εστιατόρια υποφέρουν, είναι ελάχιστη η κατανάλωση φέτος”.

Ο ίδιος επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την έλλειψη προσωπικού και το αυξημένο κόστος λειτουργίας.“Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο ζήτημα με το προσωπικό και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις έχουν αυξημένα λειτουργικά, αυξημένη φορολογία και ένα μεγάλο αγκάθι που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτές μόνο απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων των επιχειρήσεων”.

Ό,τι παρεμβάσεις έχουν γίνει προς την Πολιτεία, από πλευράς του Συλλόγου όπως τονίζει προς την κατεύθυνση αυτή,δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει με τα προβλήματα του επιχειρείν, να βαθαίνουν χρόνο με το χρόνο.

Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση που καταγράφεται στο Ρέθυμνο, οι επαγγελματίες της αγοράς συμφωνούν ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της κατανάλωσης και η βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο όπου τα αυξημένα κόστη και η έλλειψη προσωπικού συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις.https://www.goodnet.gr/