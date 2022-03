Ρομάν Αμπράμοβιτς: Χαμός με το υπερπολυτελές γιοτ του – Ουκρανοί το εμπόδιζαν να δέσει στην Αλικαρνασσό

Μετά τις απανωτές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρομάν Αμπράμοβιτς, το υπερπολυτελές γιοτ του «Solaris», αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών και μήκους 140 μέτρων, το οποίο βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες ελλιμενισμένο στο Μαυροβούνιο, κατέφτασε στο λιμάνι της Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα NEXTA, ομάδα Ουκρανών από την Οδησσό, που κατέχουν φουσκωτά, προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο του γιοτ στο λιμάνι της Αλικαρνασσού, ωστόσο το επεισόδιο έληξε όταν έφτασαν στο σημείο οι τουρκικές αρχές.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022