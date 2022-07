Scorpions και Alice Cooper “τράνταξαν” το ΟΑΚΑ: Πόσο άλλαξαν το “Wind of change” και ένας αποκεφαλισμός επί σκηνής

Η ελληνική σημαία στην εμφάνιση των Scorpions στο ΟΑΚΑ

Όλα όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ, με Alice Cooper και Scorpions να επιβεβαιώνουν ότι η “hard rock ποτέ δεν πεθαίνει, τουλάχιστον για όλους τους Rock Believers εκεί έξω.

Alice Cooper και Scorpions έκαναν μια ροκ μέχρι… το κόκκαλο εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, για όλους τους θαυμαστές τους, κάθε ηλικίας και… ιδιοσυγκρασίας. Στη συνέντευξη Τύπου για τη συναυλία ο Alice Cooper μας είπε ότι “η hard rock ποτέ δεν πεθαίνει” , ενώ οι Scorpions με τον νέο τους δίσκο “Rock Believer” θέλουν να συσπειρώσουν όλους τους πιστούς της ροκ ανά την υφήλιο. Η βραδιά που παρακολουθήσαμε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη (06/07) ήταν ακριβώς αυτό. Μια ωδή στη rock μουσική, όπου ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι ηλεκτρικές κιθάρες και τα εμμονικά riffs.

O Alice Cooper έκανε τα… δικά του στη σκηνή μέχρι που η “νύφη του δράκουλα” (μία ηθοποιός προφανώς) τού πήρε το κεφάλι. Οι Scorpions από την άλλη, έπαιξαν για 1,5 ώρα (μόνο) και στην εμφάνισή τους κυριάρχησε το ηχηρό μήνυμα για την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια του θρυλικού τραγουδιού “Wind οf Change”. Ο Klaus Meine που είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού άλλαξε τον στίχο και ερμήνευσε το κομμάτι χωρίς την αναφορά στη Μόσχα, ενθουσιάζοντας το στάδιο!

Σημαίες της Ελλάδας και τα χρώματα της Ουκρανίας κατέκλυσαν τη σκηνή του ΟΑΚΑ με τον Klaus να στέλνει την καρδιά μας κατευθείαν στην Ουκρανία, με την ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος. “Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change”.

Συγκινητικό και το γεγονός ότι το τραγούδι μουρμούρισαν και μικρά παιδιά τριγύρω μας, τα οποία ήρθαν να ακούσουν τη συναυλία με τους γονείς τους στις κερκίδες.

Alice Cooper – Πατερίτσες, γκιλοτίνα και στο τέλος τον αποκεφάλισαν

Alice Cooper live στις 7:30 το απόγευμα; “Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;” Λίγο νωρίς για μέταλ ροκ, όταν ο Έλληνας πίνει τον δεύτερο καφέ της ημέρας… αλλά τίποτα δεν πτοεί την μπάντα του Alice. Ο “Νονός του Shock Rock” εμφανίστηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ εν πλήρει εξαρτύσει στις 7.30 το απόγευμα με δυνατό ήλιο και ενώ έξω από το στάδιο ο κόσμος ακόμα πάρκαρε και έτρεχε για προλάβει την έναρξη. To “Feed My Frankenstein” έκανε την αρχή σε μία εμφάνιση ροκ… απογευματινή!

Ο 74χρονος Alice έβαλε το στενό δερμάτινο παντελόνι του και τη βαρύτιμη ζώνη του και τα έκανε όλα! Βγήκε με ζουρλομανδύα, τραγούδησε με πατερίτσα και ματωμένο πουκάμισο, έβγαλε μαχαίρια και ένα πλαστικό μωρό, ντύθηκε βαμπίρ Κομπέρ με κατακόκκινο σμόκιν και ψηλό καπέλο! Το σόου ακούμπησε φευγαλέα το κιτς, αλλά αυτός είναι ο Alice και ικανοποίησε το κοινό του με πάνω από 20 τραγούδια, περπατώντας μέσα στο σκηνικό “κάστρο” του. Και στο τέλος, όπως περίμεναν όλοι όσοι ξέρουν τις εκκεντρικές εμφανίσεις του, η γκιλοτίνα έπεσε και του πήρε το κεφάλι, εν μέσω χειροκροτημάτων. Το πλαστικό κομμένο κεφάλι του Alice έκανε μία βολτίτσα στη σκηνή και μετά ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες του.

Το κοινό τραγούδησε τα κομμάτια που ήξερε καλά, όπως τα “Bed of Nails”, “Hey Stoopid”, “Poison”, “Be My Lover”. Φινάλε έκανε με το το “School’s Out” και εμβόλιμη φράση από το “Another Brick in the Wall” των Pink Floyd. Στα δικά μας αυτιά πάντως την παράσταση έκλεψαν οι τέσσερις κιθαρίστες του Alice, που κυριολεκτικά έδωσαν μαθήματα κιθάρας.

Πιο συγκεκριμένα, το δικό της εντυπωσιακό σόου έδωσε η γυμνασμένη ξανθιά Nita Strauss, που σύμφωνα με το “Guitar World” είναι μία από τις 10 κυρίες που παίζουν κιθάρα αυτή τη στιγμή και πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε.

Scorpions με “Wind of Change” και ελληνικές σημαίες, αλλά θέλαμε κι άλλο!

Λίγο μετά τις 22.00 τη σκηνή κατέλαβαν οι Scorpions (με το “Gas in the Tank” ) που δηλώνουν από πάντα και για πάντα “Rock Believers”. Τα “Seventh Sun”, “Peacemaker” και “Bad Boys Running Wild” εκτιμήθηκαν δεόντως, αλλά φυσικά τη βραδιά όλων έφτιαξαν οι Scorpions όταν είπαν τα “πιο παλιά” τους “Send Me an Angel” και “Wind of Change” με εκατοντάδες κινητά να φωτίζουν σαν ηλεκτρονικοί γαλαξίες το ΟΑΚΑ.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν το αντιπολεμικό μήνυμα που έστειλε το συγκρότημα ως δείγμα στήριξης στην Ουκρανία, με τον Klaus να τραγουδάει με συγκίνηση, λίγο αλλαγμένους τους στίχους του “Wind of Change”, τους οποίους είδαμε γραμμένους και στις γιγάντιες οθόνες.

Στο “Rock Believer” το στάδιο συμφώνησε δια βοής ότι πιστεύει στη ροκ, νυν και αει, για να ακολουθήσει το “Big City Nights” και τα δύο encore, το “Still Loving You” (με την πολύπειρη κιθάρα του Matthias Jabs) και η διαχρονική επιτυχία της μπάντας “Rock You Like a Hurricane”.

Ο Klaus – που η αλήθεια είναι πως το μέταλλο της τόσο γνώριμης πια φωνής του έφτανε ολίγον τι μονότονο στα αυτιά μας, σαν μανιέρα πια – μίλησε σπαστά ελληνικά και ευχαρίστησε τους Έλληνες θαυμαστές του συγκροτήματος. Εκείνος, όμως που “έδωσε πόνο” πιο πολύ από όλους τους Scorpions το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο Mikkey Dee (Micael Kiriakos Delaoglou) ο πρώην ντράμερ των Motörhead, έπαιξε ένα αξέχαστο σόλο και πρόσθεσε τη δική του ενέργεια στον θρυλικό hard rock ήχο των “Σκορπιών”. Ο ντράμερ των Scorpions έχει Έλληνα πατέρα και όπως είχε πει στη συνέντευξη Τύπου, έχει πολλούς συγγενείς στην Ελλάδα τους οποίους επισκέπτεται.

Η μπάντα είπε το τελευταίο “αντίο” πετάγοντας ιδρωμένες πετσέτες, πένες κιθάρας και μπαγκέτες από τα ντραμς του Dee στο κοινό – και υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν! Και ναι, δεν έχουμε δει ακόμα την περίφημη “τελευταία συναυλία” των Scorpions στην Ελλάδα.https://www.news247.gr/