Γιάννης Γλέζος – Αιώνιος Άνεμος

Το Σάββατο 25 Απρίλη 2026, στις 19:00,

ο συνθέτης και ποιητής Γιάννης Γλέζος

παρουσιάζει την παράσταση «Αιώνιος Άνεμος»

στο ΔΟΝ Σαλόνι Τεχνών.

Η βραδιά έχει ως κεντρικό άξονα την ποίηση.

Τα τελευταία χρόνια, το δημιουργικό ενδιαφέρον του Γιάννη Γλέζου έχει στραφεί με ιδιαίτερη ένταση και αφοσίωση στον ποιητικό λόγο.

Η νέα του σκηνική παρουσία αναδεικνύει αυτή τη βαθύτερη εσωτερική του στροφή, παρουσιάζοντας ποιήματα που συνομιλούν με τον κοινωνικό, πολιτικό και υπαρξιακό παλμό της εποχής μας.

Ο «Αιώνιος Άνεμος» αποτελεί πρωτίστως μια ποιητική βραδιά

– μια ζωντανή κατάθεση ψυχής, όπου ο λόγος προηγείται

και καθοδηγεί την μουσική.

Φυσικά, από αυτή τη συνάντηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μουσικά έργα του συνθέτη.

Στο πιάνο, μόνος επί σκηνής, ερμηνεύει τραγούδια-σταθμούς από τη μακρά διαδρομή του, φωτίζοντάς τα μέσα από τη σημερινή του ποιητική ματιά.

Η παράσταση διαρθρώνεται σε δύο μέρη:

Α’ Μέρος – Ποίηση

Παρουσιάζονται ποιήματα από τη συλλογή «Αιώνιος Άνεμος», λυρικά και στοχαστικά κείμενα που αναδεικνύουν την αγωνία, την τρυφερότητα και τη διαρκή αναζήτηση νοήματος.

Η απαγγελία μετατρέπεται σε ουσιαστικό διάλογο με το κοινό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής εγρήγορσης.

Β’ Μέρος – Τραγούδια

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιάννης Γλέζος ερμηνεύει επιλεγμένα τραγούδια από το έργο του, καθώς και μελοποιημένη ποίηση των Federico García Lorca, Pablo Neruda, Κώστα Καρυωτάκη, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και Σαπφούς, επιβεβαιώνοντας πως στη δική του καλλιτεχνική διαδρομή η ποίηση και η μουσική παραμένουν αδιαχώριστες.

Με τη χαρακτηριστική του ερμηνευτική ευαισθησία, ο δημιουργός συνθέτει μια βραδιά εσωτερικής έντασης και λυρικής εξομολόγησης, όπου το τραγούδι αναδύεται μέσα από την ποίηση και επιστρέφει σε αυτήν.

Πληροφορίες Παράστασης

Ημερομηνία: Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Χώρος: ΔΟΝ, Σαλόνι Τεχνών – Μεσολογγίου 25 Παλαιό Φάληρο,τ.κ. 175 63

Είσοδος: 12€ (με βιολογικό κρασί ή αναψυκτικό)

Τηλ Κρατήσεων: 2109844081

Μια ποιητική βραδιά αφιερωμένη στον «Αιώνιο Άνεμο» της δημιουργίας.

Mesologiou 25, 17563, Palaio Faliro