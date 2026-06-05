ΕΣΥ: Νέο σύστημα λειτουργίας για τα απογευματινά ιατρεία από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει

Τι αλλάζει το υπουργείο Υγείας στα απογευματινά ιατρεία που γίνονται επί πληρωμή στο ΕΣΥ.

Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων βάζει το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία προγραμματισμού των ραντεβού ενώ καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των γιατρών που συμμετέχουν.

Όπως προβλέπει η εγκύκλιος o προγραμματισμός των διαθέσιμων απογευματινών ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται κατ’ ελάχιστον στα 10 λεπτά.

Από την 1η Ιουλίου 2026 όλα τα διαθέσιμα απογευματινά ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ, με στόχο τη διαφάνεια και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των ραντεβού έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Από την 1η Ιουλίου 2026 οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στη δομή, με τα ραντεβού αυτά να δεσμεύονται στην πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ.

Απογευματινά ιατρεία: Οι υποχρεώσεις των γιατρών

Οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων των Νοσοκομείων, θα πρέπει:

α) να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς-λήπτη υπηρεσιών υγείας,

β) να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005),

γ) να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

δ) να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το Νοσοκομείο και

ε) να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα απογευματινά ιατρεία στελεχώνονται από ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς και από πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εντός των νοσοκομείων.

Η λειτουργία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ιατρικής υπηρεσίας και τις αποφάσεις της διοίκησης κάθε ιδρύματος.

Η εγκύκλιος ζητά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων του ΕΣΥ.

Για διευκρινίσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να απευθύνονται στην ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πόσο κοστίζουν

Οι ασθενείς που επιλέγουν απογευματινό ραντεβού πληρώνουν διαφορετικό ποσό, ανάλογα με τη βαθμίδα του γιατρού καθώς η ολοήμερη λειτουργία δεν είναι δωρεάν στο ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

• 36 ευρώ για Επιμελητή Β’ ή Λέκτορα

• 48 ευρώ για Επιμελητή Α’ ή Επίκουρο Καθηγητή

• 60 ευρώ για Διευθυντή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

• 64 ευρώ για Συντονιστή Διευθυντή

• 72 ευρώ για Καθηγητή

Να σημειωθεί ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αποζημιώνουν το κόστος της ιατρικής επίσκεψης. Ωστόσο, καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές πράξεις, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο παραπεμπτικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ασθενής επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος

Πηγή: http://healthreport.gr