Οι γυναικοκτονίες που αποκάλυψε το «Τούνελ» και συγκλόνισαν τη χώρα

Γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια ανθρώπων που κάποτε αγάπησαν. Όταν το όνειρο έγινε τραγωδία και η ζωή τους κόπηκε βίαια και άδικα. Βασιλική, Τάνια, Λαμπρινή, Βαλμπόνα, Μάσια, Κική, Ελένη, Αγγελική, Μόνικα, Αναστάζια, Καρολάιν

Δολοφονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο μέσα από το «Φως στο Τούνελ». Υποθέσεις που οι περισσότερες δηλώθηκαν στην αρχή ως εξαφανίσεις. Η βαθιά έρευνα της εκπομπής αποκάλυψε τους δολοφόνους.

Βασιλική Τρίμα

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1999, η Βασιλική Τρίμα, 52 χρόνων, δολοφονείται από το σύζυγό της στο Αμπελοχώρι Τρικάλων, όπου διέμεναν. Μετά από έναν καβγά ζηλοτυπίας, την έθαψε σε μία αποθήκη, κάτω από έναν όγκο καρυδιών.

Ο ίδιος αυτοκτόνησε πριν αποκαλυφθεί το αποτρόπαιο έγκλημά του. Η Αγγελική Νικολούλη, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίζει στις αποθήκες του εξοχικού ίχνη αίματος της γυναίκας. Οι Αρχές αδειάζουν το περιεχόμενο της αποθήκης και βρίσκουν δολοφονημένη την άτυχη γυναίκα που έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης.

Τάνια Χαριτοπούλου

Στα 27 της χρόνια, η Τάνια Χαριτοπούλου δολοφονείται από το σύντροφό της, Σπύρο Καββαδία, στο σπίτι του στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Ήταν νύχτα, 22 Αυγούστου του 1998. Μάρτυρας της στυγερής δολοφονίας, η τρίχρονη κόρη τους. Η έρευνα του «Τούνελ» στο νοικιασμένο σπίτι που χάθηκαν τα ίχνη της Τάνιας, φέρνει στο φως το μυστικό. Στην μπανιέρα του άδειου σπιτιού, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε ίχνη αίματος και κάτω από το καπάκι της τουαλέτας, ίχνη σάρκας.

Το «Τούνελ» παρέδωσε στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ευρήματα και οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν. Ο σύντροφός της συνελήφθη και καταδικάστηκε για τη δολοφονία της, ενώ το πτώμα της άτυχης γυναίκας δε βρέθηκε ποτέ. Πριν από την Τάνια, μια άλλη γυναίκα στην Ελβετία, είχε δολοφονηθεί από τα χέρια του.

Λαμπρινή Καρκαντζού

Τον εφιάλτη στα χέρια του φίλου της έζησε η Λαμπρινή Καρκαντζού, 48 χρόνων, στις 27 Οκτωβρίου του 2000 στην Πάτρα. Την ημέρα εκείνη πήγαινε να καταθέσει στην τράπεζα χρήματα της εταιρείας που εργαζόταν. Όμως δεν πρόλαβε, γιατί χάθηκαν τα ίχνη της. Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη έδειξε ότι ανάμεσα στη διαδρομή της, έμενε ο νεαρός φίλος της με τον οποίο τελευταία είχαν έντονες διαφωνίες.

Ο ίδιος δήλωνε στο «Τούνελ» ότι ανησυχούσε και έψαχνε να τη βρει. Όπως αποδείχθηκε το ζευγάρι καβγάδισε, την στραγγάλισε και έβγαλε το πτώμα της από το σπίτι τυλιγμένο σε χαλί. Η άτυχη μητέρα εντοπίστηκε 16 μήνες μετά στο κτήμα του φίλου της, ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε.

Βαλμπόνα Πέπα και Μάσια Χόζα Βελόζο Ντι Μενέζις

Δύο νεαρές φίλες, η Βαλμπόνα Πέπα, 29 χρόνων και η Μάσια Χόζα Βελόζο Ντι Μενέζις, 20 επίσης χρόνων, εξαφανίστηκαν από τη Σκάλα Πολιχνίτου Μυτιλήνης στις 2 Αυγούστου 2002, όπου είχαν πάει για διακοπές.

Τις δολοφόνησε ο φίλος τους, που τις περίμενε στο νησί. Ο ίδιος στην κάμερα φαινόταν φανερά ταραγμένος και έπεφτε σε αντιφάσεις στην κουβέντα με την Αγγελική Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής. Αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη και την καταδίκη του. Τα πτώματα των δύο γυναικών δε βρέθηκαν ποτέ.

Κική Κούσογλου

Το νήμα της ζωής της 20χρονης Κικής Κούσογλου, έκοψε ο 23χρονος άντρας που αγαπούσε. Τα ίχνη της χάθηκαν ξημερώματα της 11ης Απριλίου του 2005 από τη Βέροια, όπου έμενε. Ο σύντροφός της, Δάνος Μουρατίδης, συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Η Αγγελική Νικολούλη βρέθηκε στο σπίτι του, από όπου χάθηκαν τα ίχνη της και συνομίλησε μαζί του.

Οι συχνές επαφές και η κουβέντα της δημοσιογράφου με τον νεαρό φίλο του θύματος, έφερε αποτέλεσμα. Τέσσερις μήνες μετά, ομολόγησε ότι τη δολοφόνησε στραγγαλίζοντάς την, μετά από καβγά, λόγω της ζήλιας του. 18 χρόνια μετά την καταδίκη του σε ισόβια αποφυλακίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες ζει στο εξωτερικό και έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Ελένη Νίτσα Μπόνια

Μία ακόμη στυγερή δολοφονία είχε αποκαλύψει το Τούνελ, όταν ο φίλος του θύματος μιλούσε για σκηνοθετημένη εξαφάνισή της. Θύμα αυτή τη φορά η Ελένη Νίτσα Μπόνια, 52 χρόνων, μητέρα δύο παιδιών, από το Νέο Πετρίτσι Σερρών. Την Κυριακή 26 Μαΐου του 2013, χάθηκαν μυστηριωδώς τα ίχνη της.

Η κάμερα της εκπομπής αιφνιδίασε τον επιχειρηματία φίλο της, που έπεσε σε αντιφάσεις. Η ομολογία του σόκαρε. Τη μέρα εκείνη συναντήθηκαν και καβγάδισαν. Στη συνέχεια την πέταξε ζωντανή σε απόκρημνη, βαθιά χαράδρα στην περιοχή Μπέλες. Ό,τι είχε απομείνει από τη γυναίκα, ανασύρθηκε με δυσκολία 6 μήνες μετά.

Αγγελική Πεπόνη

Τα ίχνη της Αγγελικής Πεπόνη, 26 χρόνων, χάθηκαν τη Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 από την Πρέβεζα, όπου έμενε. Η έρευνα του «Τούνελ» από την αρχή είχε εστιάσει στο φίλο της.

Οκτώ χρόνια μετά, το κρανίο της Αγγελικής βρέθηκε αποκομμένο μέσα σε τάφρο, στην περιοχή της Πρέβεζας, εκεί ακριβώς από όπου ξεκίνησε και κατέληξε η βαθιά έρευνα του «Τούνελ». Ο φίλος της, τελικά, αφέθηκε ελεύθερος.

Μόνικα Γκιούς

Μία ακόμη γυναικοκτονία που ξεκίνησε ως εξαφάνιση. Η Μόνικα Γκιούς, 42 χρόνων, χάθηκε ξαφνικά τον Φεβρουάριο του 2021. Μητέρα τριών παιδιών από τη Ρουμανία, έμενε στην Κυπαρισσία, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια και φρόντιζε ηλικιωμένους.

Όταν εξαφανίστηκε, ο σύντροφός της, είχε πει σε φίλους του ότι η γυναίκα θα έφευγε για τη Ρουμανία. Στο «Τούνελ» ο ίδιος έλεγε πως η Μόνικα ζει και δήλωνε πρόθυμος να βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Βρέθηκε δολοφονημένη και τσιμεντωμένη σε έναν αυτοσχέδιο τάφο, κάτω από τη σκάλα του σπιτιού τους. Ο 39χρονος Ρουμάνος συνελήφθη στην Ολλανδία και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στο κελί του.

Ανασταζία Ρουμπίνσκα

Τον εφιάλτη, στα χέρια του δολοφόνου της έζησε η Ανασταζία Ρουμπίνσκα, 27 χρόνων από την Πολωνία. Η όμορφη ξενοδοχειακή υπάλληλος δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 12 Ιουνίου του 2023, στην Κω, όπου εργαζόταν.

Το πτώμα της εντοπίστηκε έξι μέρες μετά, σε υδροβιότοπο στο Τιγκάκι, κάτω από ένα δέντρο. Πάνω της ο δράστης είχε τοποθετήσει κλαδιά.

Το «Τούνελ» είχε βρεθεί στο νησί και έφερε στο φως αποκαλυπτικές μαρτυρίες και άγνωστο παρασκήνιο για τον βασανιστικό θάνατο της Αναστασίας. Για τη δολοφονία της συνελήφθη ένας άντρας από το Μπαγκλαντές.

Καρολάιν Κράουτς

Η Καρολάιν Κράουτς, 20 χρόνων, μητέρα ενός βρέφους 11 μηνών, δολοφονήθηκε από τον πιλότο σύζυγό της, που έπαιζε θέατρο για πάνω από ένα μήνα και μιλούσε για ληστεία. Μία δολοφονία που σόκαρε το πανελλήνιο με τις φρικιαστικές της λεπτομέρειες.

Ο πιλότος ισχυρίστηκε πως το βράδυ της Τρίτης 11 Μαΐου του 2021, είχε προηγηθεί ένας έντονος τσακωμός. Υποστήριξε ότι η Καρολάιν άφησε απότομα το παιδί στην κούνια και έχοντας ήδη εκφράσει την πρόθεση να χωρίσουν οι δρόμοι τους, την έσπρωξε στο κρεβάτι και της πίεσε το κεφάλι πάνω στο μαξιλάρι μέχρι που την έπνιξε. Είπε στους αστυνομικούς ότι στη σκέψη πως το παιδί τους θα μεγαλώσει χωρίς γονείς, έστησε όλο το σχέδιο της ληστείας.

Ένα σχέδιο στο οποίο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμη και το ίδιο του το μωρό, τοποθετώντας το δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας του. Ακόμη δεν δίστασε να σκοτώσει και το σκύλο της. Το κρέμασε από την κουπαστή της σκάλας.

Το «Τούνελ» είχε αποκαλύψει ότι ο πιλότος ήταν ερωτευμένος με μία άλλη γυναίκα μεγαλύτερή του, με την οποία είχε χωρίσει και λίγο καιρό πριν τη δολοφονία της Καρολάιν της ζητούσε να ξανασμίξουν. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος, όπως και πρωτόδικα, για τη δολοφονία της συζύγου του, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Χριστίνα Εξαρχουλέα

Η Χριστίνα Εξαρχουλέα, 57 χρόνων, χάθηκε από τη Στούπα της δυτικής Μάνης, τον Οκτώβριο του 2017. Το «Τούνελ», με βαθιά έρευνα εξέφερε στο φως την αλήθεια για τον χαμό της. Οκτώμισι χρόνια μετά, οι δικαστικές αρχές κατέληξαν στο ότι η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονίας από το σύζυγό της, που είχε διαφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εις βάρος του εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το «Τούνελ» τον εντόπισε πρόσφατα στο Μίσιγκαν και έφερε στο φως τις κινήσεις των ελληνικών Αρχών και τα αλλεπάλληλα αιτήματα στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την έκδοσή του, η οποία καθυστερεί. Η σορός της Χριστίνας μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί.