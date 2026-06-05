Στο παλιό ΚΤΕΟ Ηρακλείου θα πάνε τους μετανάστες

Έκανε αυτοψία κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης-πιέζει η κατάσταση, δοκιμάζονται οι αντοχές.

Στο παλιό ΚΤΕΟ, στο ύψος του Τομπρούκ, επί του ΒΟΑΚ, προσανατολίζονται τώρα οι αρμόδιοι για την προσωρινή φιλοξενία των παράνομων μεταναστών ενόψει του πλήρους αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί, τις έντονες αντιδράσεις, τις αλλεπάλληλες αφίξεις και την απόγνωση των λιμενικών του Ηρακλείου που δοκιμάζονται σκληρά. Η εναλλακτική αυτή είχε “πέσει” στο τραπέζι της συζήτησης πριν από 2-3 χρόνια, δεν “περπάτησε” όμως για διάφορούς λόγους και τώρα επανέρχεται δυναμικά καθώς βρισκόμαστε στο και 5 της μεταναστευτικής κρίσης και ακόμα οι αρμόδιοι συζητούν το πού, το πώς και το πότε.

Σήμερα οι παράνομοι μετανάστες που έχουν αφιχθεί στο νομό Ηρακλείου και καλούνται να διαχειριστούν οι λιμενικοί φθάνουν τους 390 (!), στο υφιστάμενο κτίριο στο λιμάνι δεν πέφτει καρφίτσα από το αδιαχώρητο και οι μετανάστες των τριών τελευταίων περιστατικών βρίσκονται σε στάση …αναμονής στις παραλίες του νότου. Οι λιμενικοί δεν ξέρουν τι να τους κανουν και πού να τους βάλουν. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης επισκέφθηκε τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο, διενεργώντας αυτοψία. Από μέρους τους υπήρξε η δέσμευση ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν προσωρινά τους μετανάστες μέχρι αυτοί να προωθούνται εκτός Κρήτης.

Cretalive