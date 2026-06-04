Κρήτη: Κλείνει τμήμα του ΒΟΑΚ το Σάββατο για αρκετές ώρες – Πώς θα κινούνται τα οχήματα

Διακοπή κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στον ΒΟΑΚ το Σάββατο 6 Ιουνίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στην περιοχή της γέφυρας του Ξεροπόταμου, λόγω εργασιών απομάκρυνσης επισφαλών βραχωδών όγκων.

Η διακοπή αφορά το σημείο στη Χ.Θ. 8+300 του έργου, όπου, σύμφωνα με τον ανάδοχο, έχουν προκύψει έκτακτες γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των μικρών οχημάτων και των λεωφορείων θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Για τα οχήματα που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Άγιος Νικόλαος.

Για τα οχήματα που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να διεξάγεται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, με περιοδικές διακοπές των εργασιών και προσωρινό άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα, ανάλογα με την εξέλιξη των παρεμβάσεων και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.