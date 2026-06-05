ΚΡΗΤΗ

Στο ΠαΓΝΗ το πρώτο Αιματολογικό/Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης στην Ελλάδα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Υπεύθυνες είναι οι καθηγήτριες Ελένη Παπαδάκη και Μαίρη Μαρκέτου σε συνεργασία με την καρδιολόγο, κ. Μάρω Στρατινάκη.

Μία σημαντική εξέλιξη σημειώνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου καθώς αποκτά εξειδικευμένο Αιματολογικό/Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης.

Συγκεκριμένα, με αφορμή το γεγονός ότι η κλωνική αιμοποίηση (παρουσία μεταλλάξεων σε γονίδια που σχετίζονται με αιματολογικά νοσήματα στο γενικό πληθυσμό χωρίς ωστόσο να υπάρχει αιματολογική νόσος) έχει πλέον αναγνωριστεί στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα ως ανεξάρτητος

παράγοντας καρδιαγγειακής νόσου, ανακοινώθηκε η έναρξη Πρώιμου Αιματολογικού/Καρδιολογικού Εξωτερικού Ιατρείου Κλωνικής Αιμοποίησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία Κλωνικής Αιμοποίησης λειτουργούν σε προηγμένα Νοσοκομεία της Αμερικής και της Ευρώπης. Στη διάρκεια της επίσκεψης,

οι ασθενείς με κλωνική αιμοποίηση αφού εξεταστούν από Αιματολόγους, ελέγχονται λεπτομερώς από τους Καρδιολόγους και παίρνουν οδηγίες προφύλαξης ή/και θεραπείας καρδιαγγειακής νόσου.

Υπεύθυνες του Εξωτερικού Ιατρείου Κλωνικής Αιμοποίησης στο ΠαΓΝΗ είναι οι Καθηγήτριες Αιματολογίας και Καρδιολογίας κ. Ελένη Παπαδάκη και κ. Μαίρη Μαρκέτου, αντίστοιχα, σε συνεργασία με την Καρδιολόγο του Βενιζελείου Επιμελήτρια κ. Μάρω Στρατινάκη.

Πρόκειται για το πρώτο Αιματολογικό/Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης στην Ελλάδα και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην Υγεία του πληθυσμού από πλευράς πρόληψης και θεραπείας της καρδιαγγειακής νόσου.

Το Ιατρείο διενεργείται μία φορά το μήνα στο ΠαΓΝΗ και ραντεβού κλείνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: hematologypagni@gmail.com.

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