Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Η σημασία των αστικών κήπων ως ασπίδα απέναντι στην κλιματική κρίση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναδεικνύει τη σημασία των αστικών κήπων ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές φυσικοκεντρικές λύσεις (nature-based solutions) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών, βιώσιμων και ανθρώπινων πόλεων.

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του Ε.Ε.Σ. επισημαίνει ότι οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι πλημμύρες, η απώλεια πράσινων χώρων και οι κοινωνικές ανισότητες. Η ανάπτυξη αστικών κήπων και πράσινων υποδομών συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Η εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους αστικούς κήπους

Οι αστικοί κήποι βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και διευκολύνουν την ορθολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Παράλληλα, αποτελούν πολύτιμους χώρους εκπαίδευσης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ψυχικής ενδυνάμωσης των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπιστικής αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης επηρεάζουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, προσαρμογής και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Σημειώνεται ότι, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υλοποίησε σήμερα (5/6) διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Αστικoί κήποι», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης του Ε.Ε.Σ. για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στις κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες.

ΠΗΓΗ: http://cnn.gr