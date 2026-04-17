Ελεάνα Παπαϊωάννου: Δείτε τη με φουσκωμένη κοιλίτσα στο νέο της video

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διάγει η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η γνωστή τραγουδίστρια περιμένει με ανυπομονησία τον δεύτερο καρπό του έρωτα της με τον Δημήτρη Βεργίνη.

Παράλληλα, αρκετά σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο της single, το οποίο έχει τίτλο «Οι ματιές».

Πρόκειται για ένα τραγούδι, που είναι σε μουσική και παραγωγή του Κωνσταντίνου Παντζή και σε στίχους του Βασίλη Δήμα.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου εντυπωσιάζει στο νέο βίντεο κλιπ που γύρισε πρόσφατα, λίγο πριν την γέννηση του νέου παιδιού.

Η σπουδαία λαϊκή φωνή εμφανίζεται λαμπερή στο βίντεο κλιπ της, με φουσκωμένη κοιλίτσα και εντυπωσιάζει.

Η σκηνοθεσία του νέου της τραγουδιού, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Sonar Music, φέρει την υπογραφή του Πέτρου Σκούτα.