Σε εξέλιξη η «μάχη κατά της λακκούβας» στον Δήμο Ηρακλείου

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στο τρίγωνο 62 Μαρτύρων – Σπ. Μουστακλή – Ν. Παναγιωτάκη – Συνεχίζονται σε άλλες περιοχές της πόλης

Από την περιοχή του Ξηροποτάμου, από τις οδούς που περιλαμβάνονται στο τρίγωνο που σχηματίζει η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων με την οδό Σπύρου Μουστακλή και τη Λεωφόρο Νίκου Παναγιωτάκη, ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση λακκουβών και την επισκευή φθορών οδοστρωμάτων.

Πρόκειται για έργα που εκτελούνται με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τρόπο τέτοιο ώστε να πραγματοποιείται αποκατάσταση σε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει κάθε λακκούβα, για να εξασφαλίζεται η διάρκεια αλλά και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο και πρακτικά, για οδηγούς και πεζούς.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, οι εργασίες θα εκτελούνται ανά περιοχή και οριζόντια σε όλο τον αστικό ιστό. Παράλληλα, και με δεδομένο ότι το θέμα της αποκατάστασης των φθορών οδοστρωμάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή,

θα πραγματοποιούνται και οι γενικές ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους του Ηρακλείου και των οικισμών του Δήμου, καθώς και οι τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους. Πρόκειται για παρεμβάσεις που απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν, δεδομένου του έντονου προβλήματος που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο, όπως και πολλές πόλεις, αλλά που με την ολοκλήρωσή τους θα έχουν συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στη σύμβαση επισκευής φθορών οδοστρωμάτων, προϋπολογισμού 854.070,42 ευρώ, με χρονικό ορίζοντα τα δύο έτη και συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σχετικές σημάνσεις.