Ηράκλειο:Δύο νέα σύγχρονα λεωφορεία για ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ αποκτά ο Δήμος Μαλεβιζίου μέσω του ΠΕΠ Κρήτης

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μαλεβιζίου για την προμήθεια δύο νέων λεωφορείων που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Γαζίου και του ΚΗΦΗ ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Σταύρος Αρναουτάκης για την ένταξη της σχετικής πρότασης του Δήμου στο ΠΕΠ Κρήτης 2021–2027.

Με την ένταξη αυτή, ο Δήμος Μαλεβιζίου θα αποκτήσει δύο σύγχρονα λεωφορεία έως 19 θέσεων, τα οποία θα διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των μελών των δομών ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δράσεις, όπως εκδρομές και οργανωμένες επισκέψεις.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, είχε ήδη ενημερώσει τους ωφελούμενους για την υποβολή της πρότασης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο ΚΗΦΗ και στο ΚΑΠΗ Γαζίου. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης στο ΕΣΠΑ, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή συνεργασία και τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας προς τον Δήμο Μαλεβιζίου, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης που είχε καταθέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου ανέρχεται στις 310.000 ευρώ .