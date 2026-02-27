Ηράκλειο:Κάλεσμα του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν φοιτητές και φοιτήτριες. Τρία χρόνια μετά, η πληγή από την απώλεια των 57 ανθρώπων, παραμένει ανοικτή στην κοινωνία. Τρία χρόνια από τη μαύρη νύχτα των Τεμπών,

όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των εγκληματικών παραλείψεων και της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως “κόστος”. Τρία χρόνια μετά, που η τραγωδία αυτή ανέδειξε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για Αλήθεια, Δικαιοσύνη και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια—θεμέλια της Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, το σύνθημα «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί» παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Γιατί η λίστα των θυμάτων δεν σταμάτησε στα Τέμπη. Οι συνεχιζόμενες τραγωδίες, όπως το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα και τόσα άλλα καθημερινά “ατυχήματα” σε χώρους δουλειάς και υποδομές, αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων θυσιάζεται καθημερινά.

Σαν ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Απαιτούμε την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τα Τέμπη

Διεκδικούμε το αυτονόητο: Σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες, ασφαλείς εργασιακούς χώρους, αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική προστασία της ζωής μας.

Η μνήμη των νεκρών των Τεμπών τιμάται μόνο μέσα από τον αγώνα για να μην υπάρξει άλλος “επόμενος”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026, που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε πόλη της Κρήτης.

Η θέση μας εναρμονίζεται με το σχετικό ψήφισμα της ΠΟΣΔΕΠ για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής λογοδοσίας. Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.posdep.gr/index.php/apophaseis-eg/3563-eg-posdep-gia-ta-3-chronia-apo-to-dystychema-ton-tempon/file.