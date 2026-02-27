Πολιτική εκδήλωση- συζήτηση Παρασκευή 27/2 18΄30 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

Πολιτική εκδήλωση- συζήτηση

Ο Φλεβάρης του 2026 βρίσκει τον λαό και τη νεολαία να παρακολουθεί με αγωνία τις καταιγιστικές εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η απειλή μιας νέας οικονομικής κρίσης, ακόμα μεγαλύτερης από τις προηγούμενες, σπρώχνει τις αστικές τάξεις και τα κράτη με ορμή στον επικίνδυνο χορό της όξυνσης του μεταξύ τους ανταγωνισμού, αλλά και της έντασης της επίθεσης στους εργαζομένους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Μια βασική όψη αυτής της κατάστασης είναι η στροφή στον πόλεμο, τη «νέα μεγάλη ευκαιρία» των καπιταλισμών για το μοίρασμα του κόσμου σε σφαίρες επιρροής αλλά και για κερδοφόρες μπίζνες επί πτωμάτων. Έτσι εξηγείται η αχαλίνωτη επιθετικότητα των ΗΠΑ, με τον «ειρηνοποιό» Τραμπ να διατάσσει την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας,

να σκληραίνει το θανάσιμο εμπάργκο στην Κούβα και να μη διστάζει να κάνει λόγο μέχρι και για επέμβαση στο Ιράν ή κατάληψη της Γροιλανδίας. Έτσι εξηγείται επίσης ο πολεμικός παροξυσμός στον οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της, ανακοινώνοντας το εξοπλιστικό πρόγραμμα 800 δις του Rearm Europe,

αλλά και δηλώνοντας πως ο πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» και διανύσαμε το «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι!».

Όσο για την χώρα μας, καθόλου μικρότερες δεν είναι οι προκλήσεις και οι αντιξοότητες με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ δηλώνουν πως πρέπει ο λαός να συνηθίσει στην ιδέα φερέτρων με την ελληνική σημαία, ανακοινώνεται η αποστολή ελληνικής

δύναμης στη μαρτυρική Γάζα για να στηρίξει τον γενοκτονικό ισραηλινό στρατό, το λιμενικό και η Ευρώπη-φρούριο δολοφονούν πρόσφυγες/ισσες στη Χίο… Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών όχι μόνο οι σιδηρόδρομοι παραμένουν στην ίδια άθλια κατάσταση και ανανεώθηκε η σύμβαση με τη Hellenic Train, αλλά και ευρύτερα η κυβέρνηση και η αστική αντιπολίτευση εξακολουθούν να στηρίζουν ανεπιφύλακτα την δολοφονική πολιτική

της ιδιωτικοποίησης κάθε δημόσιου αγαθού. Στους εργασιακούς χώρους τα εξοντωτικά ωράρια (πλέον και δεκατριάωρα) και οι άθλιες συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναρίθμητες εργοδοτικές δολοφονίες, με πιο πρόσφατη εκείνη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οι μισθοί δεν φθάνουν για το μήνα, παρά τους εμπαιγμούς της κυβέρνησης για δήθεν επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας! Όσο για την παιδεία, στόχευση κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ και ΟΟΣΑ είναι η προσαρμογή κάθε πτυχής της στις ανάγκες της αγοράς. Ιδιωτικά πανεπιστήμια και διαγραφές φοιτητών/ριων, διαχωρισμός των δημόσιων σχολείων σε «ωνάσεια» για λίγους και «παρακατιανά» για τους πολλούς, αξιολόγηση και πειθαρχικά για να μη σηκώνουν οι εκπαιδευτικοί κεφάλι…

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα είναι το ερώτημα που τίθεται αμείλικτα: Ποια είναι η διέξοδος; Πρέπει μήπως για άλλη μια φορά να ακολουθήσουμε τη λογική του «μικρότερου κακού», να εναποθέσουμε την πίστη μας σε κάποιον επίδοξο σωτήρα ή να περιμένουμε «να ωριμάσουν οι συνθήκες;

Ως Κομμουνιστική Απελευθέρωση και νΚΑ απαντάμε πως υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο δρόμος του ανυποχώρητου συλλογικού αγώνα που δεν περιμένει κοινοβουλευτικές λύσεις. Ο δρόμος της οργάνωσης στη βάση ενός προγράμματος που συνδέει τους καθημερινούς αγώνες με την προοπτική της ρήξης με το κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, της οικοδόμησης μιας κοινωνίας ολόπλευρης χειραφέτησης!

Για αυτό σας καλούμε στην πολιτική εκδήλωση με τίτλο : Η εποχή των πολέμων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και η απάντηση της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής αριστεράς

Ηράκλειο : Παρασκευή 27/02 στις 18.30 στο Εργατικό κέντρο Ηρακλείου

Χανιά : Σάββατο 28/02 στις 18:30 στο στέκι μεταναστών

Ομιλητές:

– Παναγιώτης Μαυροειδής, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης

– Λευτέρης Σκλάβος, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση