Δήμος Πλατανιά:Συμμετοχή στην “Ημέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ”

Συμμετοχή στην “Ημέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ” από τον Δήμο Πλατανιά”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η “Ημέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς”, που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τη “Φιλοζωική Περιβαλλοντική Δράση” του Δήμου, ΤΗΝ Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν κουτάβια που έχουν περισυλλεγεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, έχουν στειρωθεί, εμβολιαστεί και φέρουν μικροτσίπ, με μέριμνα της Δημοτικής αρχής. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων που εφαρμόζεται στον Δήμο Πλατανιά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με αφορμή την παραπάνω διοργάνωση, ανέφερε: «…Η υπεύθυνη στάση μας απέναντι στα ζώα είναι δείκτης πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις του για την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας πιο ανθρώπινης και ευαισθητοποιημένης.

Ευχαριστώ θερμά τους πολίτες και τους εθελοντές για την ανταπόκρισή τους στη δράση αυτή, που χαρίζει στα ζώα συντροφιάς τη φροντίδα και το “σπίτι” που αξίζουν…». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους εθελοντές του Δήμου για την υποστήριξή τους.

Στην “Ημέρα Υιοθεσίας” παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά, αρμόδιος για θέματα προστασίας ζώων, κ. Μανώλης Μαλακωνάκης, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντική συμβολή των εθελοντών αναφέροντας : «…Η επιτυχία της σημερινής δράσης αναδεικνύει την ανάγκη για συνέχιση της προσπάθειας που γίνεται στον Δήμο Πλατανιά για τη περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές για την αφοσίωση και το έργο τους. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για να προσφέρουμε στα ζώα ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον…»

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα τις συντονισμένες προσπάθειές της για την προστασία και τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στη φιλοζωική ευαισθησία και στη συνεργασία με τους πολίτες και τους εθελοντές.