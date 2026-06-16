Προκήρυξη 67 θέσεων για ειδικευόμενους νοσηλευτές στην Κρήτη

Η κατανομή των 67 θέσεων αφορά εκπαιδευτικές μονάδες (νοσοκομεία και δομές) σε ολόκληρη την Κρήτη.

Στην κάλυψη 67 κενών θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών προχωρά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Το υπουργείο Υγείας, εξέδωσε επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος με στόχο την εξειδίκευση του προσωπικού σε εννέα κρίσιμους τομείς της υγείας και την ενίσχυση των νοσηλευτικών μονάδων του νησιού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 17 Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων

Η κατανομή των 67 θέσεων αφορά εκπαιδευτικές μονάδες (νοσοκομεία και δομές) σε ολόκληρη την Κρήτη.

Τη μερίδα του λέοντος των θέσεων συγκεντρώνει η ειδικότητα της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (22 θέσεις συνολικά), καθώς και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το οποίο απορροφά τον μεγαλύτερο όγκο των ειδικευομένων.

Αναλυτικότερα, ο χάρτης των θέσεων ανά νοσηλευτική ειδικότητα και νοσοκομείο διαμορφώνεται ως εξής:

Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική (22 θέσεις): ΠΑΓΝΗ (7), Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (6), Γ.Ν. Ρεθύμνου (3), Γ.Ν. Αγίου Νικολάου (3), Γ.Ν. Χανίων «Αγ. Γεώργιος» (3).

Χειρουργική Νοσηλευτική (8 θέσεις): ΠΑΓΝΗ (5), Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (2), Γ.Ν. Χανίων «Αγ. Γεώργιος» (1).

Παθολογική Νοσηλευτική (7 θέσεις): ΠΑΓΝΗ (4), Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (3).

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (7 θέσεις): ΠΑΓΝΗ (4), Γ.Ν. Χανίων «Αγ. Γεώργιος» (3).

Νοσηλευτική Παίδων (7 θέσεις): Αποκλειστικά στο ΠΑΓΝΗ.

Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων (6 θέσεις): ΠΑΓΝΗ (4), Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (2).

Ογκολογική Νοσηλευτική (5 θέσεις): Αποκλειστικά στο ΠΑΓΝΗ.

Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας / Κοινοτική Νοσηλευτική (3 θέσεις): Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (ΔΔΥ) της 7ης ΥΠΕ.

Γεροντολογική Νοσηλευτική (2 θέσεις): Αποκλειστικά στο ΠΑΓΝΗ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων νοσηλευτών/τριών θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ειδική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr.

Πληροφορίες

Περίοδος Υποβολής: Από 17.06.2026 έως 30.09.2026.

Από 17.06.2026 έως 30.09.2026. Επίσημη Ιστοσελίδα: http://7ype.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813-404499.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ