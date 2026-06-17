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Ιεροσυλία στην Κρήτη: Στα σκουπίδια δεκάδες εικόνες Αγίων και εκκλησιαστικά βιβλία – Τα μάζεψε το σκουπιδιάρικο της Ανακύκλωσης

Από: ΠΚ team

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Ιχνος σεβασμού, καθώς σε κάδο ανακύκλωσης στα Χανιά βρέθηκαν πολλές εικόνες Αγίων και βιβλία της εκκλησίας!

Υπάρχουν ειδήσεις που προκαλούν οργή. Υπάρχουν εικόνες που σοκάρουν. Και υπάρχουν περιστατικά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν τελικά έχει χαθεί κάθε μέτρο και κάθε σεβασμός απέναντι σε όσα μέχρι χθες θεωρούσαμε αυτονόητα.

Ένα τέτοιο περιστατικό έρχεται στο φως στα Χανιά, μέσα από την καταγγελία του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίων, Πέτρου Μιχαηλίδη.

Μέσα σε κάδο ανακύκλωσης βρέθηκαν δεκάδες θρησκευτικές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία, πεταμένα σαν να επρόκειτο για κοινά απορρίμματα. Μάλιστα, σύμφωνα με την περιγραφή του, βρίσκονταν κρυμμένα κάτω από χαρτόκουτες, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι κάποιος επιχείρησε να τα αποκρύψει από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο οι εικόνες και τα βιβλία που βρέθηκαν στον κάδο. Το ζήτημα είναι η νοοτροπία που κρύβεται πίσω από μια τέτοια πράξη. Η λογική του «δεν με ενδιαφέρει, το πετάω». Η αντίληψη ότι όλα είναι αναλώσιμα, ακόμη και αντικείμενα που για χιλιάδες ανθρώπους έχουν πνευματική, ιστορική και συναισθηματική αξία.

Το περιστατικό αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Όχι μόνο για την πράξη καθαυτή, αλλά γιατί αποτελεί ακόμη ένα σημάδι μιας κοινωνίας που δείχνει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από βασικές αξίες, από την ευαισθησία και από τον σεβασμό απέναντι σε όσα για άλλους ανθρώπους θεωρούνται ιερά.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Πέτρου Μιχαηλίδη, ο οποίος περιγράφει όσα αντίκρισε:

«Άλλη μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία χθες βράδυ στο δρομολόγιό μας. Απογοητευτική και πολύ στενάχωρη εμπειρία, που από χθες το βράδυ προσπαθώ να σκεφτώ ήρεμα τις προθέσεις αυτού που έκανε ένα τόσο σημαντικό θρησκευτικό έγκλημα. Σηκώσαμε έναν κάδο ανακύκλωσης και ενώ είχε κούτες από πάνω, ο μισός ήταν γεμάτος θρησκευτικές εικόνες και βιβλία. Τις βγάλαμε για να τις δώσουμε σε συνανθρώπους μας. Τα ύστερα του κόσμου που βιώνουμε σαν ανθρωπότητα, αλλά όλοι μας βάζουμε το χεράκι μας με διάφορους τρόπους. Εύχομαι αυτός που τις πήρε μέχρι να επιστρέψουμε να τις αξιοποιήσει όπως πρέπει…».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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