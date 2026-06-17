ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΧΑΝΙΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: «Συναγερμός» για ισχυρούς ανέμους – Τι θα ισχύσει την Πέμπτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ενημέρωση προς τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς εξέδωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ενόψει της μεταβολής των καιρικών συνθηκών που αναμένεται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κατά μήκος του φαραγγιού προβλέπονται συνθήκες αστάθειας, συνοδευόμενες από ισχυρές ριπές ανέμου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή διέλευση των πεζοπόρων.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν όσους προγραμματίζουν να επισκεφθούν τη Σαμαριά να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής

Όπως επισημαίνεται, η είσοδος στον Εθνικό Δρυμό θα πραγματοποιείται με ευθύνη των επισκεπτών, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποίησε επίσης ότι, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παρουσιάσουν περαιτέρω επιδείνωση, θα υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση αύριο, Πέμπτη, στις 06:30 το πρωί, με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα.

Οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται πριν την αναχώρησή τους για την κατάσταση που επικρατεί στον Δρυμό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού φύλαξης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης… στην ίδρυση του...

0
Ο ρόλος της επιστήμης και το ελληνικό CSI, μια...

Προκήρυξη 67 θέσεων για ειδικευόμενους νοσηλευτές στην...

0
Η κατανομή των 67 θέσεων αφορά εκπαιδευτικές μονάδες (νοσοκομεία...

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης… στην ίδρυση του...

0
Ο ρόλος της επιστήμης και το ελληνικό CSI, μια...

Προκήρυξη 67 θέσεων για ειδικευόμενους νοσηλευτές στην...

0
Η κατανομή των 67 θέσεων αφορά εκπαιδευτικές μονάδες (νοσοκομεία...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Στη μνήμη του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού ο 14ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Χώνους
Επόμενο άρθρο
Ιεροσυλία στην Κρήτη: Στα σκουπίδια δεκάδες εικόνες Αγίων και εκκλησιαστικά βιβλία – Τα μάζεψε το σκουπιδιάρικο της Ανακύκλωσης
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βαγγέλης Μαρινάκης στη βράβευση των πρωταθλητριών Ευρώπης: «Έχουμε ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα, ο Ολυμπιακός είναι ένας»

ΠΚ team ΠΚ team -
Τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο πόλο γυναικών υποδέχθηκαν στο Δημοτικό...

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης… στην ίδρυση του ελληνικού CSI – Η γυναίκα “Πουαρώ” που εξιχνίαζε εγκλήματα με σύμμαχο την επιστήμη!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ρόλος της επιστήμης και το ελληνικό CSI, μια...

Προκήρυξη 67 θέσεων για ειδικευόμενους νοσηλευτές στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κατανομή των 67 θέσεων αφορά εκπαιδευτικές μονάδες (νοσοκομεία...

ΕΟΤ: Προβολή της Ανατολικής Κρήτης και της Θάσου στις Κάτω Χώρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολλανδέζες bloggers γνώρισαν από κοντά την αυθεντική ελληνική φιλοξενία...