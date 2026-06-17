Φαράγγι της Σαμαριάς: «Συναγερμός» για ισχυρούς ανέμους – Τι θα ισχύσει την Πέμπτη

Ενημέρωση προς τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς εξέδωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ενόψει της μεταβολής των καιρικών συνθηκών που αναμένεται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κατά μήκος του φαραγγιού προβλέπονται συνθήκες αστάθειας, συνοδευόμενες από ισχυρές ριπές ανέμου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή διέλευση των πεζοπόρων.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν όσους προγραμματίζουν να επισκεφθούν τη Σαμαριά να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής

Όπως επισημαίνεται, η είσοδος στον Εθνικό Δρυμό θα πραγματοποιείται με ευθύνη των επισκεπτών, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποίησε επίσης ότι, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παρουσιάσουν περαιτέρω επιδείνωση, θα υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση αύριο, Πέμπτη, στις 06:30 το πρωί, με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα.

Οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται πριν την αναχώρησή τους για την κατάσταση που επικρατεί στον Δρυμό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού φύλαξης.