Κρήτη: Στη μνήμη του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού ο 14ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Χώνους

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο 14ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Χώνους θα είναι φέτος αφιερωμένος στον νεαρό που χάθηκε τόσο πρόωρα.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στον Χώνο Μυλοποτάμου, αποκτά φέτος ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται μόλις σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Νικήτα.

Με το μήνυμα «Ένας Αγώνας Μνήμης, Αγάπης και Ζωής», οι διοργανωτές θέλουν να τιμήσουν έναν νέο άνθρωπο που αγαπήθηκε από την τοπική κοινωνία και άφησε πίσω του έντονα συναισθήματα θλίψης, αλλά και αγάπης.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση, τιμούμε έναν νέο άνθρωπο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας. Μέσα από τον αγώνα αυτό, η μνήμη του μετατρέπεται σε δύναμη, ελπίδα και μήνυμα ζωής».

Ο αγώνας αναμένεται να συγκεντρώσει δρομείς, φίλους του αθλητισμού και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι θα συμμετάσχουν όχι μόνο σε μια αθλητική διοργάνωση, αλλά και σε μια πράξη μνήμης και τιμής.

Μέσα από τη φετινή διοργάνωση, ο Χώνος Μυλοποτάμου θα στείλει ένα μήνυμα αγάπης, ενότητας και ζωής, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.