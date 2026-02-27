Δήμος Χανίων:Εργαστήριο κρητικών μαχαιριών στο Ρωσικό Στρατώνα – Έναρξη εγγραφών

Tο κρητικό μαχαίρι, εκτός από ένα χρήσιμο αντικείμενο, έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Κρήτης. Στην Κρήτη, η βιομηχανία κατασκευής μαχαιριών με την πάροδο του χρόνου εξέλιξε ένα μαχαίρι-γιαταγάνι και το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι αυτό, που γνωρίζουμε σήμερα ως κρητικό μαχαίρι.

Τα εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν στον Ρωσικό Στρατώνα κάθε Δευτέρα για όλο τον Μάρτιο, θα έχουν ως στόχο να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με το επάγγελμα του κατασκευαστή του κρητικού μαχαιριού. Στο εργαστήριο θα μάθουν τι είναι το κρητικό μαχαίρι, την ιστορία του πώς να σκαλίσουν τη δική τους μαντινάδα, ρήμα ή ό,τι άλλο θέλουν με τον παραδοσιακό τρόπο σκαλίσματος.

1ο εργαστήριο: 16 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

2ο εργαστήριο: 23 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

3ο εργαστήριο: 30 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

Το κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές. Εμψυχωτής της δράσης: ο τεχνίτης του παραδοσιακού μαχαιριού, Σταύρος Πατεράκης

Για τη συμμετοχή στα τμήματα είναι απαραίτητη η έγκυρη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, με την πληρωμή της εγγραφής 20,00€. Η εγγραφή πραγματοποιείται καθημερινές, 8:00 – 15:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι, στα Γραφεία του Τμήματος στον ημιώροφο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 2821341613.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, που πραγματοποιεί ο Δήμος Χανίων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, με σχετικά βίντεο, που παρουσιάζουν μία σειρά από παραδοσιακά επαγγέλματα, που τείνουν να εξαφανιστούν.