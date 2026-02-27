ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Πρεμιέρα αύριο με την παράσταση “4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα” σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και πρωτότυπη μουσική Κωστή Μαραβέγια

4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα

του Τζέιμς Φριτς

σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

&

πρωτότυπη μουσική του Κωστή Μαραβέγια

Από 28 Φεβρουαρίου 2026

Πώς ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών και δώδεκα δευτερολέπτων

μπορεί να αλλάξει την ζωή δύο οικογενειών;

Η μεγάλη επιτυχία του Λονδίνου

«4 minutes 12 seconds» του James Fritz

που απέσπασε το 2ο βραβείο «Verity Bargate» στο διαγωνισμό για το καλύτερο νέο αγγλικό έργο

παρουσιάζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

σε μια παράσταση δυνατών συγκινήσεων.

«Έτσι είναι τα παιδιά, ξέρεις, όλα έχουν το κινητό τους και τραβάνε βίντεο τα πάντα.

Δεν τα κατηγορώ. Το ίδιο θα ‘κανα στην ηλικία τους»

Η παράσταση

Σ’ έναν κόσμο όπου οι κάμερες και τα smartphone είναι πανταχού παρόντα, ο συγγραφέας εστιάζει σε ένα προκλητικό και επίκαιρο θέμα ρίχνοντας φως στις ύπουλες ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία: τίποτα δεν πεθαίνει σε απευθείας σύνδεση, εκτός από την αξιοπρέπεια!

Τέσσερις ηθοποιοί δημιουργούν μπροστά στους θεατές μία παράσταση με γρήγορους ρυθμούς, αγωνία, χιούμορ και πολλές ανατροπές!

Υπόθεση

Η Νταϊάνα και ο Ντέβιντ έχουν αφιερώσει την ζωή τους για να δώσουν στον έφηβο γιο τους, Τζακ, την ευκαιρία που εκείνοι δεν είχαν ποτέ, να λάβει τους απαραίτητους βαθμούς για να σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ένα αναπάντεχο γεγονός ακριβώς έξω απ’ το σχολείο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα, καθώς ο γιος τους βρίσκεται χτυπημένος από τον αδερφό της κοπέλας του…

Όσο προχωράει η ιστορία, οι γονείς αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τους κολλητούς φίλους του Τζακ, για τον γιο τους και τέλος για τους ίδιους, μέχρι που μαθαίνουν ότι έχει ανέβει στο youtube ένα ερασιτεχνικό βίντεο του Τζακ διάρκειας 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων που θέτει σε κίνδυνο την συμμετοχή του στις εξετάσεις. Ποιον μπορούν να εμπιστευτούν; Πρέπει να καλέσουν την αστυνομία ή να το χειριστούν μόνοι τους; Το βίντεο έχει ήδη 500.000 views!

«Ένα συναρπαστικό και γρήγορο έργο… για τέσσερις δυνατές ερμηνείες»

The Guardian

Συντελεστές

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Καραγεώργη

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – Τrailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης

Design: Κωστής Σωτηράκος

Παίζουν (αλφαβητικά): Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράμμου, Χρήστος Ροδάμης

Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

!!!! Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 12 ετών !!!!

Παραστάσεις στα Χανιά:

28 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου και από 19 έως 22 Μαρτίου, θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00

Κυριακή 18:00 & 20:00

Δευτέρα στις 18:30

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Δευτέρα & Πέμπτη: Γενική είσοδος 12€

Περιοδεία στην Κρήτη

Ηράκλειο, αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»: Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21:00 και Κυριακή 8 Μαρτίου στις 18:30

Ρέθυμνο, Σπίτι του Πολιτισμού: Τετάρτη 11 και Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 21:00

Ιεράπετρα, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»: Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 21:00

Σητεία, Πολύκεντρο: Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Κίσσαμος Αίθουσα Δημαρχείου: Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00

Κάντανος, Αίθουσα Δημαρχείου: Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 19:30

Βουκολιές, Πολύκεντρο: Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 10€

Μειωμένο: 8€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Δείτε εδώ το trailer: https://youtu.be/V5DEms36JE8

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/4-lepta-kai-12-deuterolepta-1/ και στο ταμείο του θεάτρου μιάμιση ώρα πριν από την παράσταση