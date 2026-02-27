Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενα για διακεκριμένες κλοπές

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο

Διέπραξαν -8- περιπτώσεις κλοπών σε οχήματα, επιχειρήσεις και ποδήλατο

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνολικά οχτώ (8) υποθέσεις κλοπής για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί (19χρονος και ανήλικος).

Από αστυνομικούς της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν προχθές (25.02.2026) το απόγευμα οι δύο ημεδαποί ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου ημεδαπού για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οι δύο ημεδαποί την 24.02.2026 είχαν διαπράξει μια κλοπή σε επιχείρηση στο Ηράκλειο αφαιρώντας κοσμήματα.

Από τη συνεχιζόμενη διενεργούμενη προανάκριση και του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου οι δύο ημεδαποί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για τη διάπραξη ακόμα επτά (7) κλοπών σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24.02.2026 διέπραξαν τρεις κλοπές σε οχήματα και μια κλοπή ποδήλατου και επιπλέον τρεις απόπειρες κλοπής σε οχήματα, αφαιρώντας χρηματικό πόσο, τιμαλφή, ηλεκτρονικά είδη και είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.