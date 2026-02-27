Αναζήτηση
Δήμος Ηρακλείου:Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Αγίου Μηνά από τη ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα της ανόδου στις 28/2

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι προκειμένου να γίνει επισκευή σοβαρής βλάβης του δικτύου αποχέτευσης στην οδό Αγίου Μηνά είναι επιβεβλημένο να γίνει τομή του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα της ανόδου από τη Λεωφ. Καλοκαιρινού το Σάββατο 28/02/2026 από 07:00 έως το πέρας των εργασιών, που εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν αυθημερόν.

Η διέλευση των αυτοκινήτων θα διακοπεί από τη συμβολή της οδού Αγίου Μηνά με τη Λεωφ. Καλοκαιρινού. Στο ρεύμα καθόδου από την οδό Αγίου Μηνά προς την οδό Γιαμαλάκη η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα επηρεαστεί.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν.

