Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη την Τετάρτη 17 Ιουνίου – Οι περιοχές και οι ώρες

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών κατασκευής και λειτουργίας στο δίκτυο.

Ηράκλειο

Από τις 05:30 έως τις 07:30, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στον Καρτερό, στην περιοχή του ΚΤΕΟ, στον Βαθειανό Κάμπο και στο Κοκκίνι Χάνι.

Η διακοπή θα επηρεάσει περιοχές κοντά στα ξενοδοχεία Αρίνα, Καμάρι, Χατζάκη, Κνωσσός, Ρινέλα, Θέμης, Ακτή Κοκκίνι, Κοράλι και Σοφία. Επίσης, θα επηρεαστούν οι περιοχές του κέντρου Χατζή, του ζαχαροπλαστείου Σπυρίδων, του ΠΙΚΠΑ, των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και της εκκλησίας Αγίων Θεοδώρων.

Από τις 08:00 έως τις 14:00, διακοπή θα γίνει στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, στα Πρωτόρια, στο ελαιουργείο Κεφαλάκη, στα αντλιοστάσια Καλυβίων, Λιγόρτυνου και Πραιτωρίων, στο αρδευτικό Χρονιάρη, Τσιμπινάκη και Κεφαλάκη, στο χοιροστάσιο Κεφαλάκη, καθώς και στα φωτοβολταϊκά Συγγελάκη και Τσιρωνάκη και στον ιδιωτικό υποσταθμό Μανελάκη. Επίσης, θα επηρεαστούν η γεώτρηση Επιτροπάκη και ο υποσταθμός Δήμου Αστερουσίων.

Από τις 08:00 έως τις 15:00, διακοπή θα σημειωθεί επίσης στα Πρωτόρια, στο ελαιουργείο Κεφαλάκη, στην επιχείρηση Μανελάκης, στο πρατήριο καυσίμων AEGEAN και στις γύρω οικίες.

Λασίθι

Από τις 08:00 έως τις 08:30, διακοπή ρεύματος θα γίνει στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Από τις 08:00 έως τις 13:30, διακοπή θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στις περιοχές Άγιος Κωνσταντίνος, Παρακαλούρι, Άνω και Κάτω Αμυγδάλοι, Ζένια, Ρουσαπίδια, Ρουσακιανό, Μέσα και Έξω Ποταμοί και Σέλια Ποταμών.

Από τις 13:00 έως τις 13:30, θα υπάρξει νέα διακοπή στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Ρέθυμνο

Από τις 08:00 έως τις 11:00, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στην περιοχή του παλιού ΚΤΕΟ Αρμένων, νοτιοδυτικά.

Από τις 08:00 έως τις 13:00, διακοπή θα πραγματοποιηθεί στην οικία John Adams, εκτός οικισμού Καστέλλου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να θεωρούν ότι το ρεύμα μπορεί να επανέλθει οποιαδήποτε στιγμή πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης των εργασιών.