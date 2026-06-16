Επίσκεψη του Υπουργού και της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στα Χανιά

Τα Χανιά επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος

Πλεύρης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και η

Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, Beate Gminder.

Πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά και

συμμετειχαν σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των

αρμόδιων αρχών για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς

την Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών

στην Αγυιά, ενώ συζητήθηκαν οι άμεσες παρεμβάσεις που υλοποιούνται για

την αποτελεσματική διαχείριση των αφίξεων,

την ταχεία καταγραφή και

ταυτοποίηση των παράνομων μεταναστών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της

συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, των τοπικών αρχών και των ευρωπαϊκών

θεσμών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

«Η διαχείριση που γίνεται στα Χανιά λειτουργεί με έναν υποδειγματικό

τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει θέσεις σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και

επομένως η Αγυιά λειτουργεί ως ένας χώρος πρώτης διαλογής,

προκειμένου

να γίνεται ο διαχωρισμός των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό

προφίλ. Ο στόχος μας είναι η παραμονή στα Χανιά να περιορίζεται στο

απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των αρχικών

διαδικασιών,

καθώς υπάρχουν πλήρως διασφαλισμένες θέσεις φιλοξενίας στην

υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, από τον επόμενο μήνα αναμένεται να έχουμε και

δικό μας πλωτό μέσο, ώστε οι μεταφορές να γίνονται χωρίς να επιβαρύνεται

το νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι μόνο η αποτελεσματική διαχείριση του

μεταναστευτικού, αλλά και η μείωση των ροών. Δεν θέλουμε σε καμία

περίπτωση να παγιωθεί μια μεταναστευτική γραμμή Λιβύης – Κρήτης.

Για τον

λόγο αυτό εργαζόμαστε συστηματικά, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια

υπουργεία και τις λιβυκές αρχές, ώστε να ενισχυθούν οι αποτροπές και να

περιοριστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές».

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη

Βολουδάκη, δήλωσε: «Η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αυξημένης

μεταναστευτικής πίεσης που δέχεται η χώρα μας από το νότο το τελευταίο

διάστημα. Τα Χανιά, μέσα από τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης,

των υπηρεσιών του κράτους, των σωμάτων ασφαλείας και των ευρωπαϊκών

θεσμών, αποδεικνύουν καθημερινά ότι μπορούν να ανταποκρίνονται με

υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγυιά λειτουργεί ως χώρος πρώτης υποδοχής και

διαλογής, όπου πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής

και ταυτοποίησης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των αφιχθέντων

στις κατάλληλες δομές της ηπειρωτικής χώρας και τη διασφάλιση ότι η

παραμονή τους στην Κρήτη θα είναι προσωρινή και απολύτως ελεγχόμενη.

Παράλληλα, υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αποτελεσματική

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των μέτρων

αποτροπής, ώστε να μην παγιωθεί η μεταναστευτική διαδρομή Λιβύης-Κρήτης.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την τοπική κοινωνία και να

διαφυλάξουμε την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας, διασφαλίζοντας

ταυτόχρονα την πλήρη τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της

χώρας».

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και

Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Beate Gminder,

επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για το

Άσυλο και τη Μετανάστευση, έχει αναγνωρίσει πως η Ελλάδα δέχεται έντονη

μεταναστευτική πίεση», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη,

τονίζοντας ότι «επιτελεί υποδειγματικό έργο φιλοξενώντας ανθρώπους που

φτάνουν διασχίζοντας τη θάλασσα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με την

Αίγυπτο και τη Λιβύη προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να

επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους και να παραμείνουν εκεί», ενώ

αναφέρθηκε και στη συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την

εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

τόσο για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας όσο και για όσους πρέπει να

επιστραφούν, καθώς δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και

ιδιαίτερα προς την Κρήτη είναι δεδομένη», ενώ εξέφρασε την επιθυμία της

να αποκτήσει πλήρη εικόνα της κατάστασης επί του πεδίου και χαρακτήρισε

«ιδιαίτερα εντυπωσιακό το έργο που επιτελείται στην Κρήτη».

Τον Υπουργό συνόδευσε και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο,

Σπυρίδων Σταθούλης.