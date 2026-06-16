Ο ΜΥΗΣ Αγυιά στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Μελών της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ERIH)

Ο ΜΥΗΣ Αγυιά, ως νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς (European Route of Industrial Heritage – ERIH), παρουσίασε εισήγηση στο συνέδριο στα πλαίσια της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης

των μελών της αναγνωρισμένης αυτής Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2026, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, όπου φέτος εορτάστηκαν τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του.

Τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το ετήσιο αυτό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το κεντρικό θέμα του συνεδρίου να φέρει τον τίτλο «Βιομηχανική Κληρονομιά μεταξύ γης και υδάτων: οι προκλήσεις της προστασίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές κατά την περίοδο της κλιματικής μετάβασης» (“ERIH Greece: Industrial Heritage Meets Climate Action”).

Τον ΜΥΗΣ Αγυιά εκπροσώπησαν η Μαρία Πετραντωνάκη, Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. και η Μυρτώ Κοντομιτάκη, Μουσειολόγος και Ιστορικός Τέχνης, συνεργάτης της εταιρείας. Τίτλος της παρουσίασης ήταν «Η χρονοκάψουλα του ΜΥΗΣ Αγυιά: όταν το Παρελθόν προηγείται του Μέλλοντος».

Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου, το Συμβούλιο Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ΣΥΜ.ΒΙ.Κ.), η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Εθνική Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ERIH) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αφετηρία στη συνάντηση αποτέλεσε η ομιλία του Dr. WalterHauser, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ERIH) με έδρα τη Γερμανία, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Σπύρου Διαμαντόπουλου, Δημάρχου Μεσολογγίου, της Έμης Πανουργιά,

εκπροσώπου του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Όλγας Δεληγιάννη, Εθνικής Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα και της Μαρίας Πετραντωνάκη, Διευθύντριας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε.

Μετά το πέρας των εξαιρετικά ενδιαφέροντων και ουσιαστικών παρουσιάσεων, ακολούθησε περιήγηση και ξενάγηση για τα μέλη του ERIH στο φημισμένο Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου, από τη διευθύντρια του μουσείου Δέσποινα Κανελλή.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην Ελλάδα από τα ολιγάριθμα (13) και αυστηρά επιλεγμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς – European Route of Industrial Heritage (ERIH), στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Χανίων βρίσκονται τα δύο: Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγυιά (ΜΥΗΣ Αγυιά) και το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη, όπου το 2027 θα φιλοξενήσει την 4η Πανελλήνια Συνάντηση των Μελών της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς.