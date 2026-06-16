ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δύο ανήλικοι σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από ατύχημα με ηλεκτρικά πατίνια

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πρόκειται για δύο ξεχωριστά πολύ σοβαρά ατυχήματα
Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά από ξεχωριστά ατυχήματα που είχαν με ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα παιδί 13 ετών και έναν έφηβο 16 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Το πρώτο συνέβη την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και το δεύτερο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα και οι δύο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δύο ανήλικοι φέρουν σοβαρά τραύματα και παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής τους.

Τα νέα αυτά περιστατικά προστίθενται στη μακρά λίστα ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία προκαλούν «πονοκέφαλο» σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων. Οι αυξανόμενοι τραυματισμοί παιδιών και εφήβων έχουν οδηγήσει την Πολιτεία στην εξέταση αυστηρότερων μέτρων για τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Ηλεκτρικά πατίνια: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για περιορισμό της χρήσης
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί νομοθετικές αλλαγές, με βασική ρύθμιση την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Παράλληλα, προβλέπονται νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες μίσθωσης, όπως η ασφάλιση των πατινιών για κάλυψη αποζημιώσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης και η καθημερινή απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων πατινιών από τους δρόμους, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία στις πόλεις.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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