ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνάντηση για τη δακοκτονία στην Π.Ε. Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση με θέμα την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το 2026 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χαρίλαου Δημοτάκη.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος Χρύσα Χαριτάκη, εντεταλμένη στον Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Χανίων, στελέχη της Π.Ε. Χανίων και εκπρόσωποι των εργολάβων που έχουν αναλάβει το έργο.

Ο κ. Καλογερής αναφέρθηκε στη σημασία της δακοκτονίας για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνέπεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων βρίσκονται δίπλα τους, ώστε οι ψεκασμοί να γίνουν σωστά και να προστατευθεί η παραγωγή των αγροτών σε αυτήν τη δύσκολη για όλους περίοδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αγροτικές ενισχύσεις: Όλες οι πληρωμές που αναμένονται...

0
Έκλεισε στις 14 Ιουνίου η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης των κτηνοτρόφων,...

Επίσκεψη του Υπουργού και της Υφυπουργού Μετανάστευσης...

0
Τα Χανιά επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,...

Αγροτικές ενισχύσεις: Όλες οι πληρωμές που αναμένονται...

0
Έκλεισε στις 14 Ιουνίου η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης των κτηνοτρόφων,...

Επίσκεψη του Υπουργού και της Υφυπουργού Μετανάστευσης...

0
Τα Χανιά επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 60ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Δύο ανήλικοι σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από ατύχημα με ηλεκτρικά πατίνια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση βαθμολογιών και αποτελεσμάτων μέσω SMS

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανοιχτή από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, είναι η...

Αγροτικές ενισχύσεις: Όλες οι πληρωμές που αναμένονται τον Ιούνιο!

ΠΚ team ΠΚ team -
Έκλεισε στις 14 Ιουνίου η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης των κτηνοτρόφων,...

Επίσκεψη του Υπουργού και της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα Χανιά επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,...

Νέα εποχή για την κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο με την ένταξη του λιμανιού στα 7ήμερα δρομολόγια της Celestyal

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης η κρουαζιέρα για τον...