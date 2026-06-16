Συνάντηση για τη δακοκτονία στην Π.Ε. Χανίων

Συνάντηση με θέμα την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το 2026 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χαρίλαου Δημοτάκη.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος Χρύσα Χαριτάκη, εντεταλμένη στον Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Χανίων, στελέχη της Π.Ε. Χανίων και εκπρόσωποι των εργολάβων που έχουν αναλάβει το έργο.

Ο κ. Καλογερής αναφέρθηκε στη σημασία της δακοκτονίας για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνέπεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων βρίσκονται δίπλα τους, ώστε οι ψεκασμοί να γίνουν σωστά και να προστατευθεί η παραγωγή των αγροτών σε αυτήν τη δύσκολη για όλους περίοδο.