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Ηράκλειο:Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 60ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026, με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην Πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, η μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Τίτου,

στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση εξήντα ετών από την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Μιχάλης Χαιρέτης, Κώστας Κακουδάκης, Μιχάλης Πετσάκης και Γιάννης Σωπασής (Βρουβογιάννης), ενώ χόρεψε ο Λαογραφικός Όμιλος «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης», προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα εμπνευσμένο από την κρητική παράδοση.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστηκε θερμά τους καλλιτέχνες τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «φέρουν το ήθος και την παράδοση της Κρήτης μέσα στις καρδιές τους και αυτό που αποδίδουν είναι αυθεντικό».

Κατέληξε δε λέγοντας «αυτή είναι η Κρήτη και καμία άλλη, η Κρήτη του Αγίου Τίτου».
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, και αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική στιγμή των επετειακών εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένες στην ιστορική επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές, τους καλλιτέχνες, τους χορευτές και το πλήθος των παρευρισκομένων, οι οποίοι με την παρουσία τους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης του τόπου μας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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