ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό των υποψηφίων των Πανελλαδικών με ενημερωτική εκδήλωση για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 23/6, 18:30 στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω

Ο Δήμος Ηρακλείου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά της πόλης μας, στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Με πρωτοβουλία των Αντιδημαρχιών Παιδείας και Εθελοντισμού και σε συνεργασία με την

Ελληνική εταιρεία LABORA διοργανώνει ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου στο Ηράκλειο για μαθητές Λυκείου», που απευθύνεται σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 18:30, στην Αίθουσα «Μ. Καρέλλης», του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Καριέρας, συγγραφέας και ιδρυτής της LABORA Δρ. Κότιος Κωνσταντίνος και η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της LABORA και εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ταρσώ Μπουγά. Η LABORA εξειδικεύεται στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, Δήμους, Περιφέρειες κ.τ.λ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα παρουσιαστούν όλα τα κρίσιμα δεδομένα που αφορούν τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, τις επιλογές σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, με αναλυτική ενημέρωση για τις σχολές όλων των Επιστημονικών Πεδίων και Τομέων, τα επαγγέλματα με προοπτική, τη σωστή και στρατηγική συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τις μετεγγραφές και τις ειδικές κατηγορίες, καθώς και τις νέες αλλαγές στο Λύκειο.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ζητήματα, όπως η αναγνώριση ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, η σύνδεση των σπουδών με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, οι εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές, ο ρόλος του γεωγραφικού παράγοντα και της φοιτητικής ζωής,

οι διαφορές μεταξύ τμημάτων και η πορεία των βάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σωστή ιεράρχηση των επιλογών, στην αποφυγή συνηθισμένων λαθών και στη λήψη αποφάσεων με ψυχραιμία και αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, μέσα από ανοιχτή συζήτηση και επίλυση αποριών του κοινού.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ΙΕΚ ΑΚΜΗ, MBS College of Crete, Anatolia American University, University of York Europe Campus, Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Η μετάβαση από το σχολείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα και ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας στους τελειόφοιτους και στους γονείς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Με την ευγενική προϊοντική υποστήριξη:
Drink Partner: Νερό Ρούβας

Food Partners: Baritsa, Crumb, Giampous Bakery

Με κάθε συμμετοχή θα δοθεί δώρο ένας κωδικός για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ», για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
Πληροφορίες για την εκδήλωση, καθώς και για τη δωρεάν εγγραφή συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο site: LABORA — Επαγγέλματα με Μέλλον στην Εποχή του AI | Ηράκλειο, Ιούνιος 2026 ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 281 281 6145 και 210 220 2842.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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