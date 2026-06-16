ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου : Επιχειρήσεις στην Ψηφιακή Εποχή με Δωρεάν Υπογραφές Τριετούς Διάρκειας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Επιχειρήσεις στην Ψηφιακή Εποχή με Δωρεάν Υπογραφές Τριετούς Διάρκειας Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9 -Ηράκλειο, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή Προηγμένων και Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών για Επιχειρήσεις».

Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).
Η δράση αφορά στη διάθεση 270.000 ψηφιακών υπογραφών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, χωρίς ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού (USB token), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:

• Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις.
• Η ασφάλεια και νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών.
• Η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

• Τα στάδια υλοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Παραδείγματα πρακτικής χρήσης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
• Η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση λειτουργικού κόστους.

• Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και διαδικτυακά, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας

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Team Πολ. Κρήτης
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