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ΟΑΚ:Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου Λίμνης Κουρνά

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ότι την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου της Λίμνης Κουρνά, το οποίο τροφοδοτεί το Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε αγωγό του συστήματος.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 07:30 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. και ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή τροφοδοσία νερού ύδρευσης από το Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων προς την πόλη του Ρεθύμνου.

Επισημαίνεται ότι η υδροδότηση από τις πηγές Αργυρούπολης θα συνεχιστεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Τα τεχνικά συνεργεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχουν ήδη κινητοποιηθεί και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης και την άμεση επαναφορά του αντλιοστασίου και του δικτύου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και ζητά την συνεργασία των καταναλωτών κατά το χρονικό διάστημα της παρέμβασης.

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Team Πολ. Κρήτης
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