Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Χανίων προς τον νέο Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προς τον νέο Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη, καθώς και προς τα μέλη της νέας Πρυτανικής Αρχής του Ιδρύματος.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χανίων επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας στη θέση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Παράλληλα, απευθύνουμε τις θερμές ευχές μας και στα μέλη της νέας Πρυτανικής Αρχής για μια δημιουργική και παραγωγική θητεία.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης για τον τόπο μας. Υπό τη δική σας καθοδήγηση, το Ίδρυμα έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσει μια πορεία δημιουργίας, επιστημονικής πρωτοπορίας και ουσιαστικής προσφοράς και να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως φορέα προόδου για τα Χανιά και την Κρήτη.

Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και αποτελεί για μας ισχυρή βάση αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Ο Δήμος Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται ουσιαστικά προς όφελος του τόπου μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή αυτή πορεία θα συνεχιστεί με τον ίδιο δημιουργικό τρόπο.»

Ο Δήμαρχος Χανίων εκφράζει, επίσης, τις θερμές του ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Πρύτανη, Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, για τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η κοινή αυτή πορεία συνοδεύτηκε από σημαντικές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό όφελος για την πόλη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραχώρηση εκτάσεων του Ιδρύματος για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του Μουσικού και του Πειραματικού Σχολείου Χανίων. Πρόκειται για μια σημαντική παρακαταθήκη για την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας, η οποία συνδέεται άμεσα με το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτήρισε τη θητεία του.